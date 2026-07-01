gregy-interconnector:-Πρόσκληση-ενδιαφέροντος-για-τη-Μελέτη-Περιβαλλοντικών-Επιπτώσεων

Το έργο αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος ±525 kV.

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Την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου GREGY Interconnector ανακοίνωσε η Elica, μέλος του Ομίλου Κοπελούζου και φορέας υλοποίησης του έργου.

Το έργο αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος ±525 kV. Αποτελείται από δύο (2) δίπολα με ηλεκτρόδια για κάθε δίπολο που θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία ELICA έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Connecting Europe Facility (CEF)».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία παρακαλούνται να στείλουν - στην ηλεκτρονική διεύθυνση [- -] υπόψιν του κ. Ιωάννη Καρύδα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η 15η Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00 τοπική.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι, επίσης, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου GREGY.

Τέλος η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το GREGY είναι μία ενεργειακή υποδομή που μετασχηματίζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, παρέχοντας σημαντικά ενεργειακά, κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ευρώπη.