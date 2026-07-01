nike:-Ασθενείς-οι-ελπίδες-για-ανάκαμψη-και-πτώση-εσόδων

Δεν ενθουσίασαν τους επενδυτές τα αποτελέσματα της Nike, με τη μετοχή της εταιρείας να υποχωρεί 3,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. δολαρίων στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, με σημαντική ώθηση από επιστροφή δασμών ύψους 986 εκατ. δολαρίων, κάτι που ενίσχυσε την αδύναμη εικόνα της κερδοφορίας.

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Οι επιφυλακτικές προοπτικές πωλήσεων και η ασθενής ζήτηση στην Κίνα επισκίασαν μια μέτρια πτώση στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου, η οποία επίσης οδήγησε σε πτώση τις μετοχές των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών της, όπως η Adidas (-1%).

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών στον κόσμο αγωνίζεται να ανακτήσει τη δυναμική της μετά την απώλεια μεριδίου αγοράς από τους ανταγωνιστές της, καθώς και να ανακτήσει τις σχέσεις της με την χονδρική και να ξεκαθαρίσει το παλαιότερο απόθεμα προϊόντων lifestyle. Η μετοχή έχει ήδη υποχωρήσει κατά περίπου 35% φέτος.

Τα έσοδα του γίγαντα των αθλητικών ειδών μειώθηκαν κατά 1% το τέταρτο τρίμηνο , με διψήφιες μειώσεις πωλήσεων στην Κίνα, κάτι που δεν καθησύχασε τους επενδυτές.

Η Nike προέβλεψε επίσης περαιτέρω πτώση εσόδων για το α’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027, καθώς αντιμετωπίζει δασμολογικές πιέσεις, γεωπολιτική αβεβαιότητα και προσεκτικές καταναλωτικές δαπάνες.