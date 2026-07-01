Nike: «Βαρίδι» και στο 4ο τρίμηνο η Κίνα – Πώς πήγε σε κέρδη και έσοδα

τα κέρδη και τα έσοδά της στο τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις στη Wall Street, με τη μετοχή της μετά το «καμπανάκι» να υποχωρεί 2,5%.

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Νέα μείωση των πωλήσεων στην βασική αγορά της, την Κίνα διαπίστωσε η Nike, με τα κέρδη και τα έσοδά της στο τέταρτο τρίμηνο να ξεπερνούν τις προβλέψεις στη Wall Street, με τη μετοχή της μετά το «καμπανάκι» να υποχωρεί 2,5%.

Ειδικότερα, η Nike για το δ’ τρίμηνο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,07 δισ. δολαρίων, ή 72 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 211 εκατ. δολάρια, ή 14 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα με έσοδα 10,97 δισ. δολάρια, μειωμένα 1% από τα 11,10 δισ. δολάρια του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, αλλά πάνω από την εκτίμηση για 10,86 δολάρια.

Το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της αυξήθηκε κατά 8,9% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, κυρίως λόγω της αναμενόμενης επιστροφής δασμών ύψους σχεδόν 986 εκατ. δολαρίων, μετά την κατάργηση πολλών από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα έσοδα της Nike στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της, αυξήθηκαν 3% στα 4,83 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με την StreetAccount, τα έσοδα ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 4,88 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις στην ευρύτερη αγορά της Nike στην Κίνα μειώθηκαν 12% στα 1,30 δισ. δολάρια. Παρόλα αυτά, η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για έσοδα 1,24 δισ. δολαρίων στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.