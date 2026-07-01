optima-bank:-Νέα-προθεσμιακή-κατάθεση-με-επιτόκιο-έως-2,1%

Νέα προθεσμιακή κατάθεση παρουσιάζει η Optima bank, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά τις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

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Νέα προθεσμιακή κατάθεση παρουσιάζει η Optima bank, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά τις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Με τη νέα αυτή πρόταση, τα επιτόκια (μικτά, ετησιοποιημένα) για προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, διαμορφώνονται ως εξής:

για ποσά από €50.000 έως €200.000: 2,00%

για ποσά άνω των €200.000: 2,10%

Τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της προθεσμιακής κατάθεσης είναι:

διάρκεια 6 ή 12 μήνες μηνιαίος εκτοκισμός

διάθεση αποκλειστικά για νέα κεφάλαια που θα έρθουν στην τράπεζα, τόσο από νέους, όσο και από υφιστάμενους πελάτες