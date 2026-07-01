paris-mou:-Σταθερά-σε-πορεία-αριστείας-το-ελληνικό-νηολόγιο

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Το Paris MoU δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων για το 2025, καθώς και τις επικαιροποιημένες λίστες επιδόσεων των Κρατών Σημαίας (Flag States) και των αναγνωρισμένων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών. Η Λευκή, η Γκρι και η Μαύρη Λίστα αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα κατάταξης, το οποίο εκτείνεται από νηολόγια χαμηλών επιδόσεων, που ενέχουν αυξημένο ή υψηλό κίνδυνο, έως…

Το Paris MoU δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων για το 2025, καθώς και τις επικαιροποιημένες λίστες επιδόσεων των Κρατών Σημαίας (Flag States) και των αναγνωρισμένων διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών.

Η Λευκή, η Γκρι και η Μαύρη Λίστα αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα κατάταξης, το οποίο εκτείνεται από νηολόγια χαμηλών επιδόσεων, που ενέχουν αυξημένο ή υψηλό κίνδυνο, έως σημαίες με εξαιρετικό επιδόσεις. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξάγεται βάσει του συνόλου των επιθεωρήσεων και των κρατήσεων (detentions) σε μια κυλιόμενη τριετία, θέτοντας ως προϋπόθεση τη διενέργεια τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων ανά σημαία κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η Λευκή Λίστα, η οποία περιλαμβάνει σημαίες με χαμηλό ποσοστό κρατήσεων, για το 2025 αρίθμησε 40 σημαίες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται πέραν της Ελλάδας, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Κίνα, η Λιβερία, ο Παναμάς κ.α.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική σημαία, μεταξύ 2023 και 2025 πραγματοποιήθηκαν 544 επιθεωρήσεις, με τις κρατήσεις να διαμορφώνονται σε 15, μία ακόμα απόδειξη της ποιοτικής υπεροχής της και αριστείας.

Στην Γκρι Λίστα περιλαμβάνονται 19 σημαίες μεταξύ των οποίων η Λιθουανία, η Λετονία, η Ινδία, το Μαρόκο, ο Λίβανος, η Αλβανία, η Αίγυπτος κ.α.

Στη Μαύρη Λίστα συναντά κανείς 10 σημαίες μεταξύ των οποίων το Καμερούν, η Τανζανία, το Μπελίζ κ.α.

Σημειώνεται ότι, σε ευρύτερο πλαίσιο, το ποσοστό κράτησης πλοίων αυξήθηκε πέρυσι σε 4,18% έναντι 4,03% to 2024 και 3,81% το 2023. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση ενός σταθερά υψηλού ποσοστού κράτησης που παρατηρείται επί σειρά ετών. «Το Paris MoU θα παρακολουθεί στενά αυτή την τάση τα επόμενα χρόνια, για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις που καταγράφηκαν σε πλοία, η πυρασφάλεια αποτελεί -όπως και πέρυσι- την κορυφαία, αντιπροσωπεύοντας το 16,8% των καταγεγραμμένων ελλείψεων. Ακολουθούν τα δομικά και ηλεκτρικά στοιχεία του πλοίου και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με 11,6%, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την προστασία της υγείας, την ιατρική περίθαλψη, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση, που καταγράφηκαν σε ποσοστό 10%.