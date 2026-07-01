reuters:-Η-Ρωσία-εισάγει-βενζίνη-από-την-Ινδία-για-να-αντιμετωπίσει-τις-ελλείψεις

Η Ρωσία ξεκίνησε τις θαλάσσιες εισαγωγές βενζίνης από την Ινδία, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις ελλείψεις καυσίμων που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της.

Οι ελλείψεις καυσίμων γίνονται αισθητές στις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας με δελτίο, μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και ρεκόρ αύξησης της τιμής της βενζίνης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με άλλες χώρες και συζητά εισαγωγές καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας και το υπουργείο Πετρελαίου της Ινδίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Μια πηγή από τον κλάδο ανέφερε ότι τουλάχιστον 60.000 μετρικοί τόνοι βενζίνης έχουν αποσταλεί από την Ινδία στη Ρωσία. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί δύο δεξαμενόπλοια, με δέματα 30.000 έως 40.000 τόνων το καθένα.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι συνολικά, η Ρωσία σχεδιάζει να εισάγει 400.000 τόνους βενζίνης από διάφορες χώρες κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής Λευκορωσίας, η οποία ήδη εξάγει καύσιμα στη Ρωσία.

Η κατανάλωση βενζίνης στη Ρωσία είναι τουλάχιστον 110.000 τόνοι την ημέρα το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση για καύσιμα είναι υψηλή.

Δεν είναι σαφές ποιο ινδικό διυλιστήριο θα προμηθεύει βενζίνη στη Ρωσία.

Παραδοχή Πούτιν για τις ελλείψεις

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχτηκε την Κυριακή σε συνάντηση με υπουργούς της κυβέρνησης και άλλους αξιωματούχους ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές, αλλά δήλωσε ότι η Ρωσία τις αντιμετωπίζει.

Η Λευκορωσία σχεδόν τριπλασίασε τις σιδηροδρομικές προμήθειες βενζίνης προς τη Ρωσία σε περισσότερους από 70.000 τόνους το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου σε σύγκριση με το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, σύμφωνα με υπολογισμούς και πηγές του Reuters.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα την περασμένη εβδομάδα με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ παράλληλα προσφέρει επιδοτήσεις στις εισαγωγές καυσίμων, συνδεδεμένες με το κόστος και τις τιμές παράδοσης στην Ινδία.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από τις LSEG και Kpler, καθώς τα διυλιστήρια άρπαξαν ρωσικά βαρέλια για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ σε άλλες πηγές εφοδιασμού.

Το ρωσικό πετρέλαιο αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας τον Ιούνιο, από 36,5% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έλαβε περίπου 2,70 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τη Ρωσία τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler και της LSEG.