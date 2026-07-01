rosatom:-Η-έλλειψη-καυσίμων-στη-Ρωσία-αυξάνει-τη-χρήση-φόρτισης-ηλεκτρικών-οχημάτων

Οι ελλείψεις βενζίνης και ντίζελ στη Ρωσία έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που λειτουργούν από την κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom, δήλωσε την Τετάρτη ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλεξέι Λιχατσέφ, προβλέποντας ότι τα προβλήματα καυσίμων θα ωθήσουν περισσότερους οδηγούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν αυτοκίνητα με μπαταρία.

Τα εντεινόμενα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν σημειωθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς να επιβάλλονται σε μεγάλο μέρος της νότιας Ρωσίας και της Σιβηρίας.

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«Ήδη βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στην αξιοποίηση του δικτύου μας από σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», δήλωσε ο Λιχάτσεφ στους δημοσιογράφους.

Η ζήτηση στο δίκτυο της Rosatom, που περιλαμβάνει πάνω από 290 σταθμούς φόρτισης, αυξήθηκε κατά 40% μεταξύ 21 Ιουνίου και 28 Ιουνίου, δήλωσε.

«Δεν νομίζω ότι η τρέχουσα κατάσταση θα οδηγήσει σε άμεση στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά σίγουρα θα ωθήσει πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να σκεφτούν να επιλέξουν μεταξύ κινητήρων εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικών οχημάτων στο μέλλον», πρόσθεσε ο Λιχάτσεφ.

Με τις κακές καιρικές συνθήκες, τις μεγάλες αποστάσεις και την περιορισμένη υποδομή φόρτισης, η ανάπτυξη του ρωσικού τομέα ηλεκτρικών οχημάτων παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων και των plug-in υβριδικών οχημάτων στη Ρωσία ανερχόταν σε 208.000 στις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρακτορείο Autostat.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, πουλήθηκαν 24.600 υβριδικά plug-in οχήματα στη Ρωσία, 125% περισσότερα από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, ανέφερε.

- Reuters