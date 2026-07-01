wall-street:-Υποχώρηση-για-τον-nasdaq-λόγω-ρευστοποιήσεων-στον-κλάδο-των-ημιαγωγών

Στη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (1/7), προτού περιορίσει τα κέρδη του, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία που σημείωσε κατά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο του έτους. Στον αντίποδα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq δέχθηκε πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετοχών στον κλάδο των ημιαγωγών.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο Dow Jones των 30 μετοχών έκλεισε με οριακή πτώση 0,01% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 52,314.81 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έχασε 0,20% στις 7,484.47 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,66% στις 26,040.03 μονάδες, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, κατοχυρώνοντας κέρδη μετά την άνοδο άνω του 80% που είχε σημειώσει ο συγκεκριμένος κλάδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η Micron κατέγραψε πτώση 9%, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει άνοδο περίπου 250% από τις αρχές του έτους. Η Sandisk υποχώρησε κατά 10%, χάνοντας μέρος της δυναμικής που είχε αναπτύξει μετά το εντυπωσιακό άλμα άνω του 850% στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, οι μετοχές των Nvidia και Broadcom σημείωσαν απώλειες περίπου 1% και 2% αντίστοιχα.

«Η στρατηγική της “Μεγάλης Περιστροφής” (Great Rotation) συνεχίζεται και στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι πιο παραδοσιακές και σταθερές μετοχές του Dow Jones εξακολουθούν να προσελκύουν εισροές κεφαλαίων που προέρχονται από την κατοχύρωση κερδών στις μετοχές τεχνολογίας», δήλωσε στο CNBC ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial, Τζεφ Κίλμπουργκ.

«Αυτό είναι εξαιρετικά υγιές για την αγορά και επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της ανόδου των μετοχών, στοιχείο που στηρίζει τη συνέχιση της ανοδικής αγοράς (bull market), η οποία βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος της», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι οι κινήσεις αυτές ακολουθούν την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα ισχυρού πρώτου εξαμήνου για τους βασικούς αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Στους πρώτους έξι μήνες του 2026, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 8,9%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του σε πρώτο εξάμηνο από το 2021. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,6%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 12,8%.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 22%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 1991.

Την ίδια ώρα, άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες περιόρισαν τις απώλειες του Nasdaq. Η Meta ενισχύθηκε σχεδόν κατά 10%, μετά την ανακοίνωση ότι θα δημιουργήσει δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών cloud και θα διαθέτει προς πώληση την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ, μια κίνηση που εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τα έσοδά της.

Παράλληλα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft και Apple σημείωσαν άνοδο περίπου 3% και 2%, αντίστοιχα.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης στενά τις εξελίξεις γύρω από τη Federal Reserve, καθώς ο πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, πραγματοποίησε ομιλία στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Πορτογαλία. Αν και δεν έδωσε ενδείξεις για τη νομισματική πολιτική ενόψει της συνεδρίασης της Fed αργότερα μέσα στον μήνα, επισήμανε ότι «έχουμε διαπιστώσει πως οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές».

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται. Ειδικότερα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent υποχωρεί 2,49% στα 71,11 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) παρουσιάζει αντίστοιχη πτώση 2,13% στα 68,02 δολάρια ανά βαρέλι.

Τέλος, στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει μικρή άνοδο 0,27% στα 4,051.67 δολάρια η ουγγιά.