ΑΒ-Βασιλόπουλος-και-wolt:-online-αγορές-σούπερ-μάρκετ-σε-πάνω-από-200-σημεία-σε-όλη-την-Ελλάδα

Διευρύνεται η συνεργασία μέσω της ένταξης του δικτύου franchise καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος στην πλατφόρμα της Wolt.

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Διευρύνουν τη συνεργασία τους, ΑΒ Βασιλόπουλος και Wolt μέσω της ένταξης του δικτύου franchise καταστημάτων της ΑΒ στην πλατφόρμα της Wolt, σύμφωνα με ανακοίνωση. Όπως υπογραμμίζεται, η νέα αυτή φάση της συνεργασίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών supermarket στην Ελλάδα, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτερη εξυπηρέτηση και πρόσβαση σε περισσότερα σημεία σε όλη τη χώρα.

Μέσα από ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 200 σημεία, οι πελάτες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν τις αγορές τους πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με δυνατότητα χαμηλότερου κόστους παράδοσης σε πολλές περιπτώσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν εύκολα προϊόντα για κάθε καθημερινή ανάγκη, από φρέσκα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, κρέας, τυριά και προϊόντα ψυγείου, μέχρι απορρυπαντικά, καθαριστικά και βασικά προϊόντα για το σπίτι. Έτσι, οι αγορές σούπερ μάρκετ γίνονται πιο άμεσες, πρακτικές και ολοκληρωμένες.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Κάλυψη σε όλη την Ελλάδα : Η υπηρεσία επεκτείνεται πανελλαδικά, φέρνοντας τις ηλεκτρονικές αγορές από το supermarket πιο κοντά σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά, καλύπτοντας πλέον και περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη online εξυπηρέτηση από την AB, όπως η Μύκονος.

: Η υπηρεσία επεκτείνεται πανελλαδικά, φέρνοντας τις ηλεκτρονικές αγορές από το supermarket πιο κοντά σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά, καλύπτοντας πλέον και περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη online εξυπηρέτηση από την AB, όπως η Μύκονος. Πιο προσιτές παραδόσεις : Οι μικρότερες αποστάσεις μεταξύ καταστήματος και πελάτη συμβάλλουν στη διαμόρφωση χαμηλότερων εξόδων μεταφοράς, κάνοντας τις online αγορές πιο προσιτές και δίνοντας την ευκαιρία σε πελάτες που ακόμα δεν έχουν δοκιμάσει την υπηρεσία να το κάνουν με παραγγελία στο κατάστημα ΑΒ της γειτονιάς τους.

: Οι μικρότερες αποστάσεις μεταξύ καταστήματος και πελάτη συμβάλλουν στη διαμόρφωση χαμηλότερων εξόδων μεταφοράς, κάνοντας τις online αγορές πιο προσιτές και δίνοντας την ευκαιρία σε πελάτες που ακόμα δεν έχουν δοκιμάσει την υπηρεσία να το κάνουν με παραγγελία στο κατάστημα ΑΒ της γειτονιάς τους. Γρηγορότερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση : Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων υποστηρίζει ταχύτερους χρόνους παράδοσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμη και Κυριακές ή βραδινές ώρες, όπου αυτό υποστηρίζεται από το εκάστοτε κατάστημα.

: Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων υποστηρίζει ταχύτερους χρόνους παράδοσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης ακόμη και Κυριακές ή βραδινές ώρες, όπου αυτό υποστηρίζεται από το εκάστοτε κατάστημα. Ενίσχυση του τοπικού δικτύου: Τα franchise καταστήματα αποκτούν ένα ακόμη κανάλι πωλήσεων, ενδυναμώνοντας την παρουσία τους στις τοπικές αγορές και προσφέροντας στους πελάτες εύκολα και γρήγορα ψώνια από την άνεση του σπιτιού τους.

«Η επέκταση αυτής της συνεργασίας ενισχύει τη θέση της ΑΒ στις ηλεκτρονικές αγορές και στην τελική παράδοση στον καταναλωτή, αξιοποιώντας τη γεωγραφική διασπορά του μεγαλύτερου δικτύου franchise, για να προσφέρει μια πιο άμεση και ευέλικτη εμπειρία αγορών, με την ποιότητα και την αξιοπιστία της ΑΒ και την τεχνογνωσία της Wolt στις παραδόσεις» προστίθεται.

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει τις εμπορικές δυνατότητες του δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, εντάσσεται στη στρατηγική της Wolt να διευρύνει διαρκώς τις επιλογές που προσφέρει στους χρήστες της, εξελισσόμενη σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τις καθημερινές τους ανάγκες» καταλήγει.