Ανατροπές στις συντάξεις χηρείας – Τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους

Με απόφαση της κυβέρνησης σε νομοθετική διάταξη που θα φέρει το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργείται η περικοπή σε βάθος τριετίας (από το 70% στο 35%). Εφεξής όλες οι συντάξεις χηρείας θα μένουν στο 70%.

Το μέτρο αφορά χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας, αφού ισχύει και για όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπή.

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Αυτοί που είχαν υποστεί περικοπές (λάμβαναν μόνο το 35%) τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα αποζημιωθούν μεν για αυτές, αλλά θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους στο εξής. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατά την ομιλία της στη Βουλή.

Παράλληλα όπως γνωστοποίησε η κ. Κεραμέως, στη νομοθετική διάταξη που θα έρθει στη Βουλή, θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη, έτσι ώστε όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, να συνεχίσουν να τις λαμβάνουν. Το μέτρο επίσης αφορά χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από λίγες ημέρες.