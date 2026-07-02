«Αρπάχθηκαν»-πάλι-ο-Γεωργιάδης-και-η-Κωνσταντοπούλου-στη-Βουλή

Άλλη μία αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή αυτή τη φορά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

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Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι εργαλειοποιεί τραγικά γεγονότα, επισημαίνοντας πως «η μεγάλη οικογένεια της ΝΔ θρηνεί ανθρώπινη απώλεια», ενώ επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις τοποθετήσεις της σχετικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Παράλληλα, μίλησε για «απαράδεκτη πολιτική εκμετάλλευση των νεκρών» και την κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τους τόνους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε σε έντονο ύφος, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να χειριστεί πολιτικά τόσο την υπόθεση της επίθεσης όσο και άλλες τραγωδίες, όπως τα Τέμπη. Υποστήριξε ότι η ίδια στέκεται πάντα στο πλευρό των θυμάτων, ενώ κατηγόρησε την κυβερνητική πλευρά για απόπειρα στοχοποίησης κοινωνικών ομάδων και για «προπαγανδιστική αξιοποίηση γεγονότων».

Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε και μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του προεδρεύοντος της συνεδρίασης και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, με αιχμή διαδικαστικά ζητήματα αλλά και καταγγελίες περί σεξιστικής συμπεριφοράς. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θεώρησε ότι δεν της αποδόθηκε ο λόγος με τον προβλεπόμενο τρόπο, κάνοντας λόγο για απαξιωτική μεταχείριση και πατριαρχικά στερεότυπα, ενώ αποχώρησε προσωρινά από το έδρανό της σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Δημήτρης Μάντζος απέρριψε τις κατηγορίες περί σεξισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια συμπεριφορά και επικαλούμενος προηγούμενες γυναίκες πολιτικούς που, όπως είπε, είχαν κατακτήσει τον σεβασμό στον πολιτικό χώρο.

Σε άλλο σημείο της συνεδρίασης, οι Γεωργιάδης και Μάντζος διαφώνησαν έντονα για τροπολογία του υπουργείου Υγείας σχετικά με την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ρύθμιση αίρει χρόνιες αδικίες και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για αντιφατικές θέσεις και «πολιτικό θέατρο». Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε σημαντικά και ότι η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των νοσηλευτών, ζητώντας καθολική εφαρμογή.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι η ρύθμιση αφορά το ΕΣΥ και όχι άλλους φορείς, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί αδικίας και υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αποκατάσταση μιας υπάρχουσας ανισότητας και όχι για επέκταση του πλαισίου των ΒΑΕ.



- sofokleous10.gr

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