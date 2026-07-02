Αττικά Πολυκαταστήματα: Στα 24.666.256 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Στα 24.666.256 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της «Αττικά Πολυκαταστήματα», σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας.

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Στα 24.666.256 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της «Αττικά Πολυκαταστήματα», σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας. Αυτό διαιρείται σε 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 λεπτών του ευρώ η καθεμία. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.161.600.

Υπενθυμίζεται ότι η «Αττικά Πολυκαταστήματα», μέλος της IDEAL Holdings, ολοκλήρωσε με επιτυχία, στις 26 Ιουνίου, τη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens.

Η εισαγωγή της «Αττικά Πολυκαταστήματα» πραγματοποιήθηκε μέσω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 60.161.600 μετοχών, στις 2 Ιουλίου 2026. Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα ορίστηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανήλθε σε 192,5 εκατ. ευρώ κατά την ημέρα εισαγωγής. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 57,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54,7 εκατ. προήλθαν από την Αρχική Δημόσια Προσφορά και 2,9 εκατ. ευρώ από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 4/379/18.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.