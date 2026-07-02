Γερμανία:-Σειρά-μεταρρυθμίσεων-φέρνει-η-κυβέρνηση-Μερτς-σε-συντάξεις,-εργασιακά,-επιδόματα-και-φορολογία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρουσίασε την Πέμπτη ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων στους τομείς των συντάξεων, της φορολογίας και της εργασίας, μαζί με μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τα οποία, όπως είπε, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική προστασία.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να περάσει τα κύρια στοιχεία του πακέτου των 34 σημείων από το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους.

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Οι συντάξεις

Να εφαρμοστούν οι συστάσεις της επιτροπής συντάξεων που θα εισαγάγουν ένα πρόσθετο στοιχείο βασισμένο στις κεφαλαιαγορές στο κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα, μαζί με μια σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης τις επόμενες δεκαετίες.

Φορολογική ανακούφιση για νοικοκυριά

Ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος για νοικοκυριά άνω των 600 ευρώ (685 δολάρια) για μια εργαζόμενη οικογένεια με δύο παιδιά μέσω υψηλότερων επιδομάτων και διευκόλυνση της προόδου για τα μεσαία εισοδήματα. Τα μέτρα θα αποφέρουν εκτιμώμενη ελάφρυνση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει με την αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 47% από 45% για τους υψηλότερα εισοδηματίες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 280.000 ευρώ ή περισσότερο.

Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας

Σε μια προσπάθεια μείωσης των ημερών που χάνονται λόγω άδειας ασθενείας, οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να τηλεφωνούν σε δηλώσεις ασθενείας, αλλά θα απαιτούν ιατρικά πιστοποιητικά από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Στις εταιρείες θα προσφέρεται μεγαλύτερο περιθώριο να προσφέρουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως και 48 μηνών για νεοπροσληφθέντες έως το 2030. Θα τους προσφέρεται επίσης μεγαλύτερη ελευθερία για ρυθμίσεις απόλυσης με αποζημίωση για άτομα με πολύ υψηλά εισοδήματα.

Βιομηχανία και τεχνολογία

Μέτρα για την υποστήριξη βασικών τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, η καθαρή τεχνολογία, τα μηχανήματα, οι μπαταρίες, οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης επενδύσεων του Deutschlandfonds θα επεκταθεί σε ένα στρατηγικό επενδυτικό όχημα που θα επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα, την ενέργεια και τις πρώτες ύλες.

Καταπολέμηση της κατάχρησης της κοινωνικής πρόνοιας

Τα μέτρα κατά της απάτης στον τομέα των επιδομάτων θα αυστηροποιηθούν με μεγαλύτερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών και βελτιωμένη επιβολή.

Ενέργεια και υποδομές

Η επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα επιταχυνθεί με στόχο τη μείωση του χρόνου υλοποίησης των έργων δικτύου κατά το ήμισυ. Η βιομηχανία θα λάβει σαφέστερες εγγυήσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα σύνδεσης στο δίκτυο.

Εμπόριο

Ενίσχυση των μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων της ΕΕ και των προτιμησιακών κανόνων της ΕΕ. Απαιτήσεις μεταφοράς τεχνολογίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς που αφορούν μη ευρωπαϊκές επενδύσεις.

Στέγαση

Δημιουργία μιας ομοσπονδιακής εταιρείας στέγασης για την κατασκευή οικονομικά προσιτών κατοικιών και χαλάρωση των απαιτήσεων για τη χορήγηση δανείων σε ακίνητα, με σκοπό την τόνωση της χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων. Ψήφισμα νομοθεσίας για την αποτροπή της μετατροπής των ιδιωτικών ενοικιαζόμενων κατοικιών σε δημόσιο έλεγχο από τις περιφερειακές αρχές.

Μέτρα για την απορύθμιση και τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης και μείωση των εταιρικών φόρτων συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα σε πολύ μεγάλες εταιρείες.

Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν αυτόματη έγκριση αιτήσεων μετά από τέσσερις μήνες, εκτός εάν παρέμβουν οι αρχές, και στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 8% σε μεγάλο μέρος της ομοσπονδιακής διοίκησης.

- Reuters