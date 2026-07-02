Δείπνο Σαμαρά με Αθανασίου, Καρασμάνη και Λεονταρίδη – Η ανακοίνωση των «γαλάζιων» βουλευτών

Συνάντηση με τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου (Λέσβος), Γιώργο Καρασμάνη (Πέλλα) και Θεόφιλο Λεονταρίδη (Σέρρες), είχε χτες, Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

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Όπως αναφέρει η στήλη Θεωρείο της Καθημερινής, η συνάντηση έγινε σε γνωστό στέκι του Παγκρατίου.

Οι τρεις γαλάζιοι βουλευτές, μετά τη συνάντηση, συνυπογράφουν σήμερα ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν: «Στη χθεσινοβραδινή συνάντησή μας με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τιμάμε για τη μεγάλη προσφορά του στην Πατρίδα μας και τη Νέα Δημοκρατία, αναφερθήκαμε στην ενότητα της παράταξης μας, ως ζήτημα εθνικής σημασίας και ευθύνης όλων μας».

- sofokleous10.gr

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