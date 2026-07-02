Δείτε-βίντεο:-Ο-Τραμπ-με-τη-βοήθεια-του-ai-έγινε-γιατρός-και-θεραπεύει-διάσημους-με…-σύνδρομο-διαταραχής,-«κόψτε-τα-fake-news»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε για ακόμη μια φορά αντιδράσεις, δημοσιεύοντας στην πλατφόρμα Truth Social ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στο οποίο εμφανίζεται ως «Doctor Trump». Συγκεκριμένα είναι ένας γιατρός που υποτίθεται ότι κάνει διάγνωση και θεραπεύει ασθενείς που πάσχουν από το λεγόμενο Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ (Trump Derangement Syndrome), έναν όρο που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να χαρακτηρίζει όσους αντιτίθενται στις πολιτικές του.

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Το βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων ξεκινά με τον ψηφιακά δημιουργημένο Τραμπ να απευθύνεται στους θεατές ρωτώντας: «Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS;». Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι «αδιάκοπα», πριν προσθέσει: «Ευτυχώς, είμαι ο Doctor Trump και έχω ένα σχέδιο θεραπείας».

Αμέσως μετά, ο «Doctor Trump» καλεί το κοινό να ακούσει τις μαρτυρίες ορισμένων από τους υποτιθέμενους «ασθενείς» του, οι οποίοι είναι επίσης προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης και βασίζονται σε γνωσούς αστέρες του Χόλιγουντ και της αμερικανικής τηλεόρασης που έχουν κατά καιρούς ασκήσει έντονη κριτική στον ίδιο.

Δείτε το βίντεο

pic.twitter.com/dVllGyDiPs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2026

Ανάμεσά τους εμφανίζονται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η Τζούλια Ρόμπερτς και η Ρόζι Ο’Ντόνελ. Ο ψηφιακός Ντε Νίρο δηλώνει ότι «δεν μπορούσε να φάει, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και ήταν διαρκώς θυμωμένος», προσθέτοντας ότι έκανε δυστυχισμένους όλους γύρω του. Η εκδοχή της Τζούλια Ρόμπερτς υποστηρίζει ότι αισθάνεται σαν να έχει γεράσει είκοσι χρόνια μέσα σε δύο, ενώ ανησυχεί πλέον για το μέλλον της.

«Κλείστε τα fake news»

Στο ίδιο βίντεο, η Ρόζι Ο’Ντόνελ εμφανίζεται να ισχυρίζεται ότι «υποφέρει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία», ενώ η Γούπι Γκόλντμπεργκ λέει πως πίστευε ότι ήταν «χαμένη υπόθεση». Παράλληλα, σατιρίζονται και οι ηθοποιοί Έντουαρντ Νόρτον και Τζον Λεγκουιζάμο, οι οποίοι επίσης έχουν ασκήσει δημόσια κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο.

Μόνο στο τέλος του βίντεο αποκαλύπτεται η υποτιθέμενη «θεραπεία» που προτείνει ο «Doctor Trump». «Κλείστε τα fake news, κάντε τις προσευχές σας και, αν αισθανθείτε άγχος, πιείτε μια Diet Coke, όπως εγώ. Θα δείτε μια εντυπωσιακή διαφορά στη ζωή σας», λέει χαρακτηριστικά.

Ο όρος Trump Derangement Syndrome χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του για να περιγράψουν, όπως υποστηρίζουν, την υπερβολική και εμμονική αντίδραση των επικριτών του απέναντι σε κάθε ενέργεια ή δήλωσή του. Ο ίδιος έχει φτάσει μάλιστα να δηλώσει μέσα στο Οβάλ Γραφείο ότι έχει ακούσει πως το TDS «είναι πραγματικά ασθένεια».

Δημόσια τοποθέτηση κατά του Τραμπ

Η φράση αποτελεί παραλλαγή του όρου Bush Derangement Syndrome, που είχε διατυπώσει το 2003 ο αρθρογράφος Τσαρλς Κράουτχαμερ για να περιγράψει, όπως έγραφε τότε, την «οξεία εκδήλωση παράνοιας σε κατά τα άλλα φυσιολογικούς ανθρώπους ως αντίδραση στις πολιτικές, την προεδρία, ακόμη και την ίδια την ύπαρξη του Τζορτζ Ου. Μπους».

Οι περισσότεροι από τους διάσημους που εμφανίζονται στο βίντεο έχουν εκφραστεί δημόσια εναντίον του Τραμπ. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τον έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «υπαρξιακή απειλή για τις ελευθερίες και την ασφάλεια» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η διαμάχη του Τραμπ με τη Ρόζι Ο’Ντόνελ διαρκεί από το 2006, με τους δύο να ανταλλάσσουν επανειλημμένα σκληρές δημόσιες επιθέσεις. Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, επίσης γνωστή από τη συμμετοχή της στην εκπομπή The View, είχε δηλώσει το 2024 ότι ο Τραμπ επιδιώκει να γίνει «δικτάτορας εφ’ όρου ζωής».

Από την πλευρά της, η Τζούλια Ρόμπερτς είχε συμμετάσχει, κατά την προεκλογική περίοδο των αμερικανικών εκλογών του 2024, σε βίντεο της οργάνωσης Vote Common Good, υπενθυμίζοντας στις γυναίκες ότι η ψήφος τους αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν οι σύζυγοι ή το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η πρωταγωνίστρια εμφανιζόταν να ψηφίζει την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.