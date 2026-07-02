Δεύτερη-στην-Ευρώπη-η-Ελλάδα-σε-κόστος-στέγασης-και-υψηλά-ενοίκια

Δεύτερη η Ελλάδα μόνο μετά την Κροατία η Ελλάδα στις αυξήσεις του κόστους στέγασης, σύμφωνα με την Eurostat.

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Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος στέγασης και στις τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 10%, επίδοση που είναι η υψηλότερη μετά την Κροατία, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της Eurostat.

Τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν, μάλιστα, την Ελλάδα σε μια «ειδική» κατηγορία και για έναν ακόμη λόγο: είναι το μοναδικό κράτος-μέλος που εξακολουθεί να μην υποβάλλει στοιχεία για την αξία των αγοραπωλησιών ακινήτων, παρά τη βαθιά κρίση στην αγορά κατοικίας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η εικόνα της ΕΕ

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,0% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,2% και τα ενοίκια κατά 0,7%.

Μεταξύ του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,9% και τα ενοίκια κατά 1,8%.

Σε εθνικό επίπεδο, συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2026 με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 19 κράτη-μέλη της ΕΕ για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των κατοικιών κατέγραψαν η Πορτογαλία (+10,3%), η Βουλγαρία (+9,4%) και η Σλοβακία (+9,1%). Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε μόνο στη Γαλλία (-0,5%) και στη Φινλανδία (-1,8%).

Την ίδια περίοδο, τα ενοίκια αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Σλοβενία, όπου μειώθηκαν κατά 0,9%, και τη Φινλανδία, όπου παρέμειναν αμετάβλητα. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Κροατία (+21,9%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (+6,4%) και την Ελλάδα (+5,0%).

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα κατέγραψε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ σε 25 χώρες σημειώθηκε αύξηση.

Η μοναδική πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-2,0%), ενώ τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημείωσαν η Πορτογαλία (+17,8%), η Βουλγαρία (+14,8%) και η Σλοβακία (+14,4%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν σε τέσσερα κράτη-μέλη και αυξήθηκαν σε 22. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο και τη Φινλανδία (αμφότερες -0,8%), στη Γαλλία (-0,6%) και την Ουγγαρία (-0,5%). Αντίθετα, τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις κατέγραψαν η Βουλγαρία (+6,2%), η Πορτογαλία (+3,8%) και η Σλοβακία (+3,6%).