ΗΠΑ: Η νέα αριστερή εξέγερση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα

Μέλη των Democratic Socialists of America έβαλαν τέλος στις καριέρες δύο Δημοκρατικών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και κέρδισαν μια ανταγωνιστική αναμέτρηση για ανοικτή έδρα μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, αιφνιδιάζοντας την ηγεσία των Δημοκρατικών και φέρνοντας στο εθνικό προσκήνιο μια ακροαριστερή ομάδα που πιστεύει στη φορολόγηση των πλουσίων, στην αποχρηματοδότηση της αστυνομίας και στη στήριξη της παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η πιο πρόσφατη νίκη ήρθε την Τρίτη στο Ντένβερ, όπου η 29χρονη δημοκρατική σοσιαλίστρια Μελάτ Κίρος ανέτρεψε τη μακροχρόνια εκπρόσωπο της πόλης στο Κογκρέσο, την 68χρονη Νταϊάνα ΝτεΓκέτ. Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο δημοκρατικοί σοσιαλιστές που είχαν τη στήριξη του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κέρδισαν προκριματικές εκλογές απέναντι σε ακόμη έναν ισχυρό εν ενεργεία βουλευτή και σε έναν υποψήφιο που είχε την ευλογία της ηγεσίας των Δημοκρατικών.

Ακολουθεί μια ματιά στην ομάδα και στην άνοδό της.

Ποιοι είναι οι Democratic Socialists of America;

Η πανεθνική οργάνωση αποτελείται από παραρτήματα και στις 50 πολιτείες και αριθμεί περισσότερα από 100.000 μέλη. Η ομάδα, που συχνά αναφέρεται ως DSA, λέει ότι πιστεύει πως «οι εργαζόμενοι άνθρωποι θα πρέπει να διοικούν τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία δημοκρατικά, ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και όχι να παράγονται κέρδη για τους λίγους». Περιγράφει τον εαυτό της ως πολιτική και ακτιβιστική οργάνωση, όχι όμως ως κόμμα.

Οι ρίζες της DSA χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970, όμως τα μέλη της αυξήθηκαν κατά χιλιάδες όταν η οργάνωση κινητοποιήθηκε γύρω από την προεδρική εκστρατεία του γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, το 2016. Αν και ο Σάντερς έχασε εκείνη την εκστρατεία, καθώς και την επόμενη προσπάθειά του το 2020, το κίνημά του αποτέλεσε το πρώτο προειδοποιητικό σήμα προς το κατεστημένο των Δημοκρατικών ότι οι ψηφοφόροι αναζητούσαν αλλαγή.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η DSA συνέχισε να κερδίζει μέλη, σε διαφορετικό βαθμό ανά περιοχή, σε όλη τη χώρα, αν και τα μεγαλύτερα βήματά της έχουν γίνει στα αστικά κέντρα. Το παράρτημα της Νέας Υόρκης υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα στην αύξηση των μελών και στην ανάδειξη βιώσιμων υποψηφίων.

Μετά τη νίκη της Κίρος την Τρίτη, στο πάρτι παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της ακούγονταν συνθήματα: «DSA, DSA!»

Ποιος είναι ο ρόλος του Μπέρνι Σάντερς;

Αν και ο Σάντερς αυτοπροσδιορίζεται εδώ και καιρό ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και, από πολλές απόψεις, θεωρείται ηγετική μορφή του νέου προοδευτικού κινήματος, δεν είναι πραγματικό μέλος της DSA, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Σάντερς πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως ενοχλητική, ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, με το οποίο συνεργάζεται κοινοβουλευτικά παρότι είναι ανεξάρτητος. Ωστόσο, μετά την υποψηφιότητά του για τον Λευκό Οίκο το 2016, το προοδευτικό κίνημα μεγάλωσε, παρασύροντας μαζί του πολλούς που θεωρούν τους εαυτούς τους δημοκρατικούς σοσιαλιστές και για τους οποίους ο Σάντερς έχει γίνει ένας φιλοσοφικός καθοδηγητής.

Το 2019, οι βουλεύτριες Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ από τη Νέα Υόρκη και Ρασίντα Τλαΐμπ από το Μίσιγκαν, αμφότερες δημοκρατικές σοσιαλίστριες, αποτέλεσαν μέρος μιας μικρής ομάδας προοδευτικών που μπήκαν στο Κογκρέσο με μεγάλη δημοσιότητα, προκαλώντας ταυτόχρονα πανικό στην ηγεσία των Δημοκρατικών. Και οι δύο είχαν εμπνευστεί από τον Σάντερς. Στο επόμενο Κογκρέσο, η ομάδα των σοσιαλιστών ή των ιδεολογικά συγγενών προοδευτικών αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Τι πιστεύει η DSA;

Πολλοί από τους υποψηφίους της έχουν ζητήσει ή στηρίξει την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση, έχουν πιέσει για αυξημένη φορολόγηση των πλουσίων και για καθολική υγειονομική περίθαλψη.

Ο Μαμντάνι επικέντρωσε την εκστρατεία του για τη δημαρχία στο υψηλό κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι ήθελε να επεκτείνει τη δωρεάν καθολική παιδική φροντίδα, να καταστήσει δωρεάν τα αστικά λεωφορεία και να παγώσει τα ενοίκια για τους οικονομικά πιεσμένους Νεοϋορκέζους. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, κάλεσε τους πολιτειακούς νομοθέτες να αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές για τα υψηλά εισοδήματα και τις επιχειρήσεις. Αν και δεν εξασφάλισε αυτές τις επιβαρύνσεις, η πίεσή του είχε αποτέλεσμα: η Δημοκρατική κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, και το πολιτειακό νομοθετικό σώμα ενέκριναν πρόσφατα φόρο pied-à-terre στα πολυτελή δεύτερα σπίτια στη Νέα Υόρκη.

Στις πρόσφατες προκριματικές εκλογές, οι υποψήφιοι της DSA επιτέθηκαν επίσης στους εν ενεργεία βουλευτές για τους δεσμούς τους με την ισχυρή φιλοϊσραηλινή ομάδα πίεσης American Israel Public Affairs Committee, μια στρατηγική που βρήκε απήχηση σε ψηφοφόρους που έχουν αποξενωθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Πότε έγινε η DSA πολιτική δύναμη;

Από την προεδρική εκστρατεία του Σάντερς και μετά, η οργάνωση έχει αρχίσει να διεισδύει στην κυρίαρχη πολιτική των Δημοκρατικών, επιλέγοντας προσεκτικά υποψηφίους για πολιτειακές και ομοσπονδιακές νομοθετικές αναμετρήσεις. Το παράρτημα της DSA στη Νέα Υόρκη έχει δείξει ιδιαίτερη ικανότητα στην οργανωμένη δουλειά πεδίου και στην κινητοποίηση στρατιάς εθελοντών για πόρτα-πόρτα εκστρατείες υπέρ των υποψηφίων.

Η μεγαλύτερη νίκη της ήρθε πέρυσι, όταν ο Μαμντάνι κέρδισε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αφού προηγουμένως είχε νικήσει τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Όταν ξεκίνησε την εκστρατεία του, ο Μαμντάνι ήταν πολιτειακός βουλευτής από το Κουίνς και σχετικά άγνωστος. Ανέβασε το προφίλ του μέσα από επιδέξια χρήση των social media και μια καθαρή πλατφόρμα για την οικονομική προσιτότητα.

Ο Μαμντάνι χρησιμοποίησε τη δημοφιλία του για να στηρίξει τρεις προοδευτικούς, οι οποίοι όλοι κέρδισαν στις προκριματικές εκλογές για το Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο από αυτούς —η Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ και η Κλερ Βαλντέζ— είναι δημοκρατικές σοσιαλίστριες. Η Άβιλα Σεβαλιέ νίκησε εν ενεργεία βουλευτή, ενώ η Βαλντέζ κέρδισε σε ανοικτή αναμέτρηση. Η DSA της Νέας Υόρκης έχει επίσης εκλέξει με επιτυχία υποψηφίους σε έδρες της πολιτειακής νομοθεσίας. Αλλού, δημοκρατικοί σοσιαλιστές έχουν πρόσφατα σημειώσει νίκες σε δημαρχιακές εκλογές στην Ουάσιγκτον και στο Σιάτλ.

Ο Γκουστάβο Γκορντίγιο, συμπρόεδρος του παραρτήματος της DSA στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η οργάνωση έχει επιτύχει επί κυβέρνησης Τραμπ επειδή το κατεστημένο των Δημοκρατικών απέτυχε να προσφέρει ένα καθαρό όραμα ή πρόγραμμα στους ψηφοφόρους. «Οι δημοκρατικοί σοσιαλιστές ήταν εκείνοι που κάλυψαν αυτό το κενό ισχύος από την εκστρατεία για τη δημαρχία και μετά», είπε ο Γκορντίγιο.

Τι ακολουθεί για την ομάδα;

Μέχρι στιγμής, οι δημοκρατικοί σοσιαλιστές έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία ανατρέποντας εν ενεργεία βουλευτές σε εξαιρετικά φιλελεύθερες περιοχές και στη συνέχεια περνώντας άνετα από τις γενικές εκλογές. Το αν μπορούν να κερδίσουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές γενικές εκλογές παραμένει ασαφές. Σε προηγούμενους εκλογικούς κύκλους, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επιτυχία στο να ταυτίζουν τους Δημοκρατικούς με τον Σάντερς και τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, ώστε να τους παρουσιάζουν ως υπερβολικά αριστερούς και αποκομμένους από την πραγματικότητα σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Φέτος, αρκετοί υποψήφιοι που στηρίζονται από τον Σάντερς —οι οποίοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους δημοκρατικούς σοσιαλιστές, αλλά ευθυγραμμίζονται σε ορισμένα ζητήματα— θα βρεθούν σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές μάχες.

Ο Γκράχαμ Πλάτνερ, καλλιεργητής στρειδιών στο Μέιν, είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές αναμετρήσεις της χώρας. Ο Πλάτνερ έχει τη στήριξη του Σάντερς και ευθυγραμμίζεται με ορισμένες από τις ίδιες προοδευτικές ιδέες που προωθούν τα μέλη της DSA. Διαθέτει επίσης ομάδα συμβούλων που έχουν συνεργαστεί με τον Μαμντάνι και άλλα μέλη της DSA.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας, διεξάγει μια ανταγωνιστική εκστρατεία για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν. Αν κερδίσει τις προκριματικές, όπως έκανε ο Πλάτνερ, θα είναι ένας από τους πιο προοδευτικούς υποψηφίους, ενώ τον συμβουλεύουν επίσης σύμβουλοι ευθυγραμμισμένοι με την DSA, παρότι ο ίδιος δεν είναι μέλος της.