ΗΠΑ: Στο 4,2% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 57.000 οι θέσεις εργασίας

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον Ιούνιο, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 115.000.

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Ήπια άνοδο σημείωσαν οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) την Πέμπτη.

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον Ιούνιο, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 115.000.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο τομέας των επιχειρήσεων συνέβαλε περισσότερο στην αύξηση με 36.000 θέσεις εργασίας. Ακολούθησε ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας που πρόσθεσε 25.000 θέσεις, ενώ η απασχόληση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 22.000, ρυθμός χαμηλότερος από ό,τι συνήθως για τον συγκεκριμένο κλάδο. Οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 8.000.

Στον αντίποδα, ο τομέας της αναψυχής και της φιλοξενίας κατέγραψε μείωση 61.000 θέσεων εργασίας, παρά τις προσδοκίες ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έδινε ώθηση στους αριθμούς της απασχόλησης, με την Goldman Sachs να εκτιμά αύξηση κατά 40.000 θέσεις.

Επιπλέον, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,2%, ελάχιστα υψηλότερα από το 4,1% ένα χρόνο πριν. Στο μεταξύ, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό υποχώρησε στο 61,5%.

Το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε άνοδο 0,3% τον Ιούνιο και 3,5% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.