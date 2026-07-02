Η αγορά είδε τα €659 εκατ. Τι δεν είδε;

Η ιδιωτική τοποθέτηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκληρώθηκε με τρόπο που ελάχιστες ελληνικές εισηγμένες έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ, καθώς η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο και η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 42,50 ευρώ, μόλις 3,4% χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο της μετοχής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η αγορά δικαιολογημένα εστίασε στην επιτυχία της συναλλαγής.

Η συζήτηση όμως δεν τελειώνει στα 659 εκατ. ευρώ. Από εκεί ξεκινά.

Σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτιμάται περίπου στα 4,69 δισ. ευρώ, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στα 45,36 ευρώ. Το ερώτημα που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν αφορά το ύψος της αύξησης κεφαλαίου αλλά το πόσα ευρώ επιχειρηματικής αξίας μπορεί να δημιουργήσει κάθε νέο ευρώ που μπήκε σήμερα στα ταμεία του ομίλου.

Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος των υποδομών.

Οι παραχωρήσεις, τα έργα ΣΔΙΤ, οι ενεργειακές επενδύσεις και οι μεγάλες μεταφορικές υποδομές χρηματοδοτούνται με σημαντική μόχλευση. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν την αφετηρία για την κινητοποίηση πολλαπλάσιων πόρων μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης και project finance. Έτσι, τα 659 εκατ. ευρώ μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις που προσεγγίζουν ή ακόμη και υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση των έργων που θα επιλεγούν.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, τα διαθέσιμα διαμορφώνονταν σε περίπου 1,57 δισ. ευρώ, ενώ μετά τη νέα άντληση κεφαλαίων η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα προσεγγίζει πλέον τα 2,3 δισ. ευρώ. Επίσης, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ο εταιρικός προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός, εξαιρώντας τον δανεισμό των έργων project finance, διαμορφωνόταν στα 402 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση έχει ήδη επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 5 δισ. ευρώ σε εξέλιξη. Παράλληλα, ανοίγει νέα μέτωπα με τη συνεργασία που ανακοίνωσε με τη Rheinmetall στον αμυντικό τομέα και με το μνημόνιο συνεργασίας με τη Naftogaz για ενεργειακά έργα στην Ουκρανία. Στην επίσημη ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις μεταφορών, ύδατος, ενέργειας, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ που βρίσκονται πέρα από το σημερινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Από αυτό το σημείο αρχίζει και η πραγματική δοκιμασία.

Η αύξηση κεφαλαίου από μόνη της δεν δημιουργεί υπεραξία. Η υπεραξία δημιουργείται όταν τα κεφάλαια παράγουν αποδόσεις υψηλότερες από το κόστος χρηματοδότησής τους. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη παρουσιάσει δείγματα γραφής στους αυτοκινητοδρόμους, στις παραχωρήσεις και στις ενεργειακές υποδομές. Αν η ίδια αποτελεσματικότητα συνεχιστεί και στον νέο κύκλο επενδύσεων, τότε η αποτίμηση του ομίλου μπορεί να κινηθεί σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα.

Ένα εύρος κεφαλαιοποίησης μεταξύ 6,5 και 7,5 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια δεν μοιάζει υπερβολικό, εφόσον το νέο κεφάλαιο αξιοποιηθεί με την ίδια πειθαρχία που χαρακτήρισε τις προηγούμενες επενδυτικές επιλογές της διοίκησης.

Η έκδοση των περίπου 15,5 εκατ. νέων μετοχών συνεπάγεται αραίωση κοντά στο 10% για τους υφιστάμενους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, η μετοχική βάση διευρύνεται με ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια, αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής σε έργα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερη χρηματοδοτική ισχύ.

Η άντληση των 659 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Η αξιοποίηση όμως αυτού του κεφαλαίου θα χρειαστεί χρόνια για να αποτιμηθεί.

Τότε θα φανεί αν η σημερινή κίνηση πρόσθεσε μόνο 659 εκατ. ευρώ στα ταμεία ή αρκετά δισεκατομμύρια στην αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Από διαγραμματικής πλευράς τίποτα δεν έχει αλλάξει στο ανοδικό μακροπρόθεσμο πλάνο με τη μετοχή να αρχίζει να κοιτάει μετά τα 48 ευρώ τα 56.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

July 2, 2026