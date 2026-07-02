Η-κρίση-καυσίμων-στη-Ρωσία-προκαλεί-έξαρση-στις-αγορές-ηλεκτρικών-αυτοκινήτων

Μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Μόσχα αγωνίζεται να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς οι οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν μια κρίση καυσίμων που έχει οδηγήσει σε μεγάλες ουρές και εκτόξευση τιμών σε μεγάλο μέρος της Ρωσίας.

Οι κλιμακούμενες ουκρανικές απεργίες στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές έχουν περιορίσει τις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας περιορισμούς στις περισσότερες περιοχές.

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Οι τιμές λιανικής της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές έχουν σκαρφαλώσει σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Οι τεράστιες αποστάσεις της Ρωσίας, το σκληρό κλίμα και το περιορισμένο δίκτυο φόρτισης έχουν περιορίσει την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων της. Ωστόσο, οι αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά τα καύσιμα οδηγούν ορισμένους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση.

Η EN Cars, η οποία ειδικεύεται σε κινεζικές μάρκες, πουλάει δύο έως τρία ηλεκτρικά οχήματα την ημέρα, σε σύγκριση με δύο έως τρία το μήνα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, δήλωσε ο ιδρυτής Yevgeniy Zabelin στο Reuters την Τετάρτη.

«Από τότε που η κατάσταση με τα καύσιμα έγινε περίπλοκη, η ζήτηση έχει αυξηθεί πολλαπλάσια», είπε, προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται τόσο για τα οικονομικά όσο και για τα premium μοντέλα.

Επιτάχυνση πωλήσεων

Στην αίθουσα εκθέσεων, οι υποψήφιοι αγοραστές εξέτασαν τα ηλεκτρικά SUV που κατασκευάζονται από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely.

Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 12% σε ετήσια βάση μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα ήδη αυξανόταν.

Περίπου 24.600 νέα plug-in υβριδικά οχήματα πουλήθηκαν τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 125% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις νέων πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 19% στα 4.460, σύμφωνα με την αναλυτική υπηρεσία Autostat και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Οι πωλήσεις επιταχύνθηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο καθώς σημειώθηκαν ελλείψεις καυσίμων. Την περασμένη εβδομάδα, καταχωρήθηκαν 1.754 νέα plug-in υβριδικά οχήματα, αύξηση σχεδόν κατά το ένα τρίτο από την προηγούμενη εβδομάδα και σχεδόν 50% πάνω από τον μέσο εβδομαδιαίο ρυθμό φέτος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Autostat, Σεργκέι Τσέλικοφ.

Ο αριθμός των σταθμών φόρτισης στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 20% το έτος έως τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με την υπηρεσία ψηφιακών χαρτών 2GIS.

Καθισμένος στην αντιπροσωπεία, ο πελάτης Βασίλι είπε ότι ήταν ευχαριστημένος που είχε ήδη αγοράσει ένα υβριδικό και ένα ηλεκτρικό όχημα.

«Ειδικά στην τρέχουσα κατάσταση, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα», είπε γελώντας, αν και πρόσθεσε ότι δεν περίμενε ότι η γενική αύξηση του ενδιαφέροντος θα διαρκούσε.

«Ζω σε ένα ιδιωτικό σπίτι στην εξοχή. Έχω εγκαταστήσει τον δικό μου σταθμό φόρτισης και φορτίζω στο σπίτι. Στη Μόσχα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα η σωστή φόρτιση».

Τα ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευαν μόλις το 4,3% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στη Ρωσία πέρυσι, σύμφωνα με την Autostat.

- Reuters