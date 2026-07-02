Η-κόρη-καλλιτεχνών-τσίρκου-και-ο-«εθισμένος»-στην-αδρεναλίνη:-Ποιο-είναι-το-ζευγάρι-Ρώσων-που-αρραβωνιάστηκε-στην-κορυφή-του-empire-state-building

Στη συνέχεια, ο Ιβάν Μπέρκους φάνηκε να κάνει πρόταση γάμου στη αγαπημένου πάνω από τους δρόμους του Μανχάταν. Η Αντζελα Νικολάου φορώντας το χαρακτηριστικό της σκουφάκι σε στυλ Catwoman, φάνηκε στη συνέχεια να θαυμάζει το χέρι της και να φωτογραφίζει το δαχτυλίδι της για να το μοιραστεί στο Instagram. Όταν το ζευγάρι κατέβηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, εγκληματική φθορά, παραβίαση τοπικού νόμου, κατοχή εργαλείων διάρρηξης, εγκληματική παραβίαση, παράνομη είσοδο και διατάραξη της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Οταν κρεμάστηκαν από την κορυφή του κτιρίου ξεδίπλωσαν ένα πανό με τη φράση: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Όπως είναι λογικό τράβηξαν όλα τα βλέμματα με τηλεοπτικά δίκτυα να σηκώνουν ελικόπτερα στον ουρανό για να καταγράψουν τις κινήσεις τους. Στην ερώτηση γιατί το έκαναν αυτό, στόχους τους ήταν να μεταδώσουν ένα μήνυμα για την ειρήνη και την αγάπη και στη συνέχεια όπως φάνηκε να… αρραβωνιαστούν αφού έγινε και μια πρόταση γάμου.

Ενα τυχαίο απόγευμα Τετάρτης, ελικόπτερα διέσχισαν τον ουρανό, πολίτες με κιάλια να προσπαθούν να κοιτάξουν όσο πιο ψηλά γίνεται και ένα ζευγάρι στην κορυφή του… κόσμου. Στην κορυφή του εμβληματικότερου κτιρίου της Νέας Υόρκης, στο Empire State Building. Προσέξτε, όχι στους ανώτερους ορόφους. Το ζευγάρι αναρριχήθηκε -χωρίς εξοπλισμό, παρά μόνο τα γυμνά τους χέρια- εκεί που βρίσκεται η γιγάντια κεραία του κτιρίου. Σε εκείνο το σημείο, απείχαν από το έδαφος τουλάχιστον 443 μέτρα.

Υπάρχουν τυχαία καλοκαιρινά απογεύματα που η ζέστη κάνει την ζωή να φαίνεται ανυπόφορη. Κάποιοι δυσκολεύονται ακόμα και να μετακινηθούν μέσα στο σπίτι τους. Ούτε λόγος για βόλτα εκτός σπιτιού με τον ήλιο να καίει. Επειδή όμως στη Νέα Υόρκη -το κλίμα της οποίας είναι ανυπόφορο αυτή την εποχή- όλα είναι δυνατά, αυτό που συνέβη χθες είναι σίγουρα κάτι που δεν θα ξεχαστεί σύντομα.

Όπως αποδείχθηκε αργότερα, το ζευγάρι δεν έκαναν για πρώτη φορά κάτι τέτοιο καθώς απολαμβάνουν συχνά ρομαντικές στιγμές εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος. Το ζευγάρι αυτοπροσδιορίστηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων ως οι Ρώσοι Ιβάν Μπέρκους και Άντζελα Νικολάου, τολμηροί αναρριχητές που αποτέλεσαν το θέμα του ντοκιμαντέρ του 2024 στο Netflix «Skywalkers: A Love Story». Το «Skywalkers» εξετάζει το επικίνδυνο άθλημα της παράνομης αναρρίχησης σε ψηλά κτίρια.

Διάφοροι έχουν αναρριχηθεί στο παρελθόν στην κεραία και σε άλλα τμήματα του Empire State Building· ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτές οι αναρριχήσεις ήταν παράνομες. Το 2023, ο Τζάρετ Λέτο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε νόμιμα στο κτίριο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Empire State Building. Ο Λέτο έλαβε άδεια να ανέβει μέχρι τη βάση της κεραίας από τον 86ο όροφο, στο πλαίσιο της προώθησης της παγκόσμιας περιοδείας του 2024 του συγκροτήματός του, 30 Seconds to Mars.

Ποιοι είναι ο Ιβάν Μπέρκους και η Αντζελα Νικολάου

Ο Ιβάν Μπέρκους είναι ένας 32χρονος Ρώσος τολμηρός αναρριχητής και αυτοαποκαλούμενος «rooftopper», γνωστός για την αναρρίχηση σε μερικά από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου χωρίς σχοινιά ή άλλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Δημιούργησε μια διαδικτυακή κοινότητα οπαδών δημοσιεύοντας εικόνες από τις (ως επί το πλείστον παράνομες) αναρριχήσεις του, καθώς ανέβαινε σε ουρανοξύστες και μνημεία μέχρι και σε γερανούς.

Το ντοκιμαντέρ του 2024 «Skywalkers: A Love Story» εξερεύνησε την ερωτική του ιστορία με τη Αντζελα Νικολάου, την οποία γνώρισε στον χώρο του rooftopping, καθώς και την αποστολή τους το 2022 να αναρριχηθούν στο Merdeka 118, ένα κτίριο 678 μέτρων στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Η σχέση τους είναι βαθιά συνυφασμένη με τη δουλειά τους, η οποία απαιτεί να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον σε καταστάσεις αναρρίχησης υψηλού κινδύνου.

Η Άντζελα Νικολάου είναι μια 33χρονη Ρωσίδα τολμηρή αναρριχήτρια και πρώην γυμνάστρια. Κόρη καλλιτεχνών τσίρκου, απέκτησε επίσης φήμη ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να αναρριχηθεί σε επικίνδυνα ύψη χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας και δημοσιεύοντας τις εικόνες που προέκυψαν στο διαδίκτυο.

Η Νικολάου ήταν η λιγότερο έμπειρη από τους δύο όταν γνωρίστηκαν και θαύμαζε τον Μπέρκους , προσπαθώντας να μιμηθεί τις αναρριχήσεις του, όπως είπε στο ντοκιμαντέρ. Ο έρωτάς τους τελικά άνθισε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2016 για να αναρριχηθούν στον ουρανοξύστη Goldin Finance 117 στην Τιαντζίν της Κίνας.

«Είμαστε καλλιτέχνες που κινηματογραφούμε την πόλη από ψηλά»

«Πάντα υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε σε μια κοινή τους συνέντευξη το 2024 η 33χρονη Ρωσίδα. «Έχουμε μια συμφωνία μεταξύ μας ότι, όποτε κάνουμε κάτι μαζί και ένας από εμάς χάνει το κίνητρό του, ο άλλος πρέπει να τον ωθήσει να συνεχίσει. Δεν τα παρατάμε», προσθέτει.

Από τότε που ο Μπίρκους ζήτησε για πρώτη φορά από τη Νικολάου το 2016 να αναρριχηθούν στο ψηλότερο εργοτάξιο του κόσμου, που βρίσκεται στην Κίνα, έχουν γίνει συνεργάτες στην αναρρίχηση. Έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, φτάνοντας στην κορυφή ουρανοξυστών, γερανών εργοταξίων, γεφυρών και ακόμη ψηλότερα.

Ο Μπίρκους και η Νικολάου δεν φορούν ζώνες ασφαλείας κατά την αναρρίχηση. Ο εξοπλισμός τους αποτελείται μόνο από φωτογραφικό εξοπλισμό, μερικά εργαλεία και αναψυκτικά για να διατηρούν τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών σωματικά και ψυχικά αναβάσεων.

«Ακριβώς πριν από μια αναρρίχηση, η σωματική ικανότητα είναι λιγότερο σημαντική από την εσωτερική πεποίθηση, οπότε πρέπει να αποκλείσουμε τους εσωτερικούς φόβους και να βασιστούμε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε από τη πλευρά του ο Μπέρκους.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix καταγράφει την προετοιμασία τους για τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τότε: την αναρρίχηση στον 118o όροφο του «Merdeka», έναν ουρανοξύστη 678 ποδιών στη Μαλαισία. Η αναρρίχηση διήρκεσε πάνω από 30 ώρες. Αφού έφτασαν στον 112ο όροφο του «Merdeka», αναγκάστηκαν να κρυφτούν για πάνω από μια μέρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν από το συνεργείο κατασκευής.

Αν και το ζευγάρι πέτυχε στην προσπάθειά του να φτάσει στην κορυφή, υπήρξαν πολλές στιγμές δυσκολίας. Έμειναν χωρίς νερό και φαγητό για 19 ώρες, κάτι που οδήγησε σε «σφυροκοπικούς πονοκεφάλους και αυξανόμενο πυρετό», λέει ο Μπέρκους στην ταινία.

Τι τους ώθησε να επιλέξουν αυτή τη ζωή; Η Νικολάου και ο Μπέρκους ξεκίνησαν ο καθένας ξεχωριστά την αναρρίχηση. Έχοντας μεγαλώσει με γονείς που εργάζονταν στο τσίρκο, η Νικολάου ένιωθε πάντα την έλξη να συνδυάζει την τέχνη με τα ύψη, όπως έκαναν και εκείνοι. Το υπόβαθρό της στον χορό και την ακροβατική της έδωσε τη σωματική ικανότητα που απαιτείται για την αναρρίχηση σε στέγες.

«Ήθελα να νιώσω αυτό που ένιωθαν», λέει για τους γονείς της στην ταινία. «Άρχισα να κοιτάζω ψηλά και ένιωσα σαν οι στέγες να με καλούσαν να αγγίξω τον ουρανό, να γίνω μέρος αυτής της ομορφιάς, αυτής της μεγαλοπρέπειας. Δεν είχαμε πολλά, αλλά οι γονείς μου ζούσαν το όνειρο», συνεχίζει. «Το να βλέπω αυτό το πάθος, αυτή την ελευθερία, ήταν μαγικό».

Ο Μπίρκους, από την άλλη, βρήκε παρηγοριά στην αναρρίχηση. Στην ταινία λέει ότι οι γονείς του δεν τα πήγαιναν πάντα καλά μεταξύ τους, κάτι που «έκανε το σπίτι να μοιάζει ασφυκτικό. Όσο πιο ψηλά ανέβαινα, τόσο πιο εύκολο ήταν να αναπνέω», λέει. «Αυτή η ακραία ζωή, αυτή η διευρυμένη κατάσταση του νου, είναι απαραίτητη για μένα».

Αφού δημοσίευσαν φωτογραφίες από τις αντίστοιχες αναρριχήσεις τους στο Instagram, τα προφίλ τους απέκτησαν μεγαλύτερη απήχηση και αυξήθηκαν οι ευκαιρίες για χορηγίες, οδηγώντας τους στο να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούσαν να μετατρέψουν το πάθος τους σε καριέρα.

Η Νικολάου καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο η καλλιτεχνική τους έκφραση ξεδιπλώνεται στα κοινωνικά τους δίκτυα. Με υπόβαθρο από σχολή καλών τεχνών, λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως την αρχιτεκτονική, το χρώμα και το περιβάλλον τοπίο όταν επιλέγει ρούχα. «Κάθε φορά, σκέφτομαι τι θα φαινόταν καλύτερα σε εκείνο το περιβάλλον, σε εκείνο το χώρο, με ένα συγκεκριμένο κτίριο», λέει η ίδια. Πριν γνωρίσει τη Νικολάου, ο Μπέρκους περιέγραφε την αναρρίχηση σε στέγες ως «προσωπικό επίτευγμα». Από τότε, «συνειδητοποίησε ότι είναι μια μορφή τέχνης».

Για να τραβήξουν φωτογραφίες, οι δύο πρέπει πρώτα να φτάσουν στην κορυφή. Η Μπέρκους πραγματοποιεί εκτενή λογιστική έρευνα πριν από κάθε αναρρίχηση. «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου ο προπάππους μου ήταν σχεδιαστής αεροπλάνων, οπότε έχω μεγαλύτερη τάση να μελετώ τα σχέδια και να σκέφτομαι πολύ μεθοδικά τις εισόδους και τις εξόδους», λέει ο Μπέρκους.

Οι δύο έχουν συλληφθεί μόνο μία φορά για παράνομη είσοδο: στο Παρίσι της Γαλλίας, αφού εντοπίστηκαν από την αστυνομία να αναρριχούνται στη Βασιλική της Sainte-Clotilde. Πέρασαν τη νύχτα στη φυλακή. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν έχουμε τάσεις αυτοκτονίας, δεν βλάπτουμε κανέναν», λέει ο Μπέρκους στο ντοκιμαντέρ. «Είμαστε απλώς καλλιτέχνες που κινηματογραφούμε την πόλη από ψηλά, δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό.»