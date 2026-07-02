Η-knds-αναβάλει-την-αρχική-δημόσια-προσφορά-της-εν-μέσω-δυσκολίων-στην-αγορά-του-αμυντικού-τομέα

Η εταιρεία κατασκευής αρμάτων μάχης KNDS ανέβαλε την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς.

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Η εταιρεία κατασκευής αρμάτων μάχης KNDS ανέβαλε την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς, μετά την πτώση των μετοχών του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα τους τελευταίους μήνες.

Οι μέτοχοι της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ αποφάσισαν ότι η διαδικασία αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), θα συνεχιστεί «με την επιστροφή ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά», ανέφερε η KNDS σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά την Τετάρτη, επικαλούμενη την «τρέχουσα αστάθεια της αγοράς στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα».

Η απόφαση αυτή έρχεται αφού ο κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού δυσκολευόταν να πείσει τους επενδυτές να υποστηρίξουν μια αποτίμηση άνω των 12 δισ. ευρώ, όπως ανέφεραν στο CNBC πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Προηγούμενες αναφορές των μέσων ενημέρωσης είχαν υποδείξει ότι η αποτίμηση θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 25 δισ. ευρώ, αλλά οι προσδοκίες αυτές έχουν πλέον μειωθεί.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η KNDS επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Παρισιού και της Φρανκφούρτης, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές (IPO) της Ευρώπης φέτος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την τιμή ή το χρονοδιάγραμμα. Είχε ευρέως προβλεφθεί ότι θα προχωρούσε σε διάθεση του 20% των μετοχών της αυτό το καλοκαίρι, αφού οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας κατέληξαν σε συμφωνία νωρίτερα αυτό το μήνα σχετικά με την κοινή ιδιοκτησία του κατασκευαστή των αρμάτων μάχης Leopard 2 και των οβιδοβόλων Caesar.

Ωστόσο, η KNDS αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τους λόγους για την αναβολή της IPO.

Τον Ιανουάριο, η τσεχική αμυντική εταιρεία Czechoslovak Group (CSG) σημείωσε άνοδο 33% σε σχέση με την τιμή της δημόσιας προσφοράς κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, για να χάσει όμως αργότερα όλα αυτά τα κέρδη. Από τότε, η αξία της έχει καταρρεύσει κατά περίπου 60%.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών Rheinmetall έχει δει τη μετοχή της να καταρρέει κατά 32% από την αρχή του έτους, ενώ οι μικρότερες ομόλογές της, Hensoldt και Renk, βρίσκονται επίσης στο κόκκινο σε ετήσια βάση. Μεγαλύτερες εταιρείες άμυνας από όλη την Ευρώπη, όπως η BAE Systems, η Leonardoκαι η Thales, τα έχουν πάει καλύτερα, αλλά εξακολουθούν να υπολείπονται ως επί το πλείστον του δείκτη Stoxx 600, μετά τα τεράστια κέρδη που σημείωσαν από το 2021.

Να σημειωθεί ότι, η καθυστέρηση του KNDS έρχεται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αμφισβητούν αν η ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Κι ενώ οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τον επανεξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, οι μετοχές του αμυντικού τομέα έχουν υποχωρήσει απότομα από τα υψηλά τους επίπεδα, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί ως προς το αν οι υπόσχόμενες δαπάνες θα μεταφραστούν σε αύξηση των κερδών αρκετά γρήγορα.