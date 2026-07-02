Η VW ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στα χρονικά – Ως και 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας

Σε απόλυτους όρους, η απόλυση 100.000 ατόμων και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων συναρμολόγησης θα ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα γερμανικά εργοστάσια και να αυξήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας σε έως και 100.000, όπως δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε μία αναδιάρθρωση που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στον κλάδο.

Το κλείσιμο των εργοστασίων στο Ανόβερο, το Τσβίκαου, το Έμντεν και το εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ θα έθετε σε κίνδυνο περισσότερες από 45.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτό θα προστεθεί στις 50.000 περικοπές που σχεδιάζονται αυτήν τη στιγμή.

Σε απόλυτους όρους, η απόλυση 100.000 ατόμων και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων συναρμολόγησης θα ήταν η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αναφέρει το Reuters.

Θα ήταν συγκρίσιμο με τις σημαντικές ανακατατάξεις της GM πριν και κατά τη διάρκεια της πτώχευσης του 2009 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν μείωσε έως και 74.000 θέσεις εργασίας σε διάστημα τεσσάρων ετών και έκλεισε ή έθεσε σε ακινησία 21 εργοστάσια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, παρουσίασε τα σχέδια σε ανώτερα στελέχη, νωρίτερα, για να συγκεντρώσει υποστήριξη για βαθιές περικοπές που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν έντονη αντίσταση από τα συνδικάτα και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αναθεώρηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Manager Magazin, το οποίο σημείωσε, επίσης, ότι η δεύτερη σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο θα μειώσει τις επενδύσεις της κατά περίπου 15%, σε λίγο πάνω από 130 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Όλιβερ Μπλουμ και ο οικονομικός διευθυντής, Άρνο Άντλιτς, στοχεύουν στην ριζική αναδιάρθρωση της 89χρονης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απόσχισης της βασικής μάρκας VW και των δραστηριοτήτων ανταλλακτικών σε ξεχωριστές οντότητες, όπως πρόσθεσε το περιοδικό, επικαλούμενο πηγές.

Οι μετοχές της Volkswagen διαπραγματεύονταν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ήταν επιφυλακτικοί ως προς την επιτυχία του σχεδίου.

«Το υψηλό κόστος είναι απλώς ένα σύμπτωμα, όχι η αιτία. Δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία, η οποία είναι οι χαμηλές πωλήσεις», δήλωσε στο Reuters ο Ίνγκο Σπάιχ, μέτοχος της Volkswagen.

«Η VW πρέπει να φέρει στην αγορά ελκυστικά προϊόντα που έχουν μεγάλη ζήτηση. Αυτό θα έθετε τέλος στη συζήτηση για το κόστος. Ολόκληρος ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και των θυγατρικών του, πρέπει να υποστεί εκτεταμένες αλλαγές», πρόσθεσε.

Το συμβούλιο εργαζομένων της VW και το ισχυρό συνδικάτο IG Metall της Γερμανίας δεσμεύτηκαν να αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, τονίζοντας σε κοινή δήλωση: «Εάν τέτοια σχέδια προχωρήσουν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα αποτρέψουμε».

Ο πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με το σχέδιο.

Η Porsche, το επενδυτικό όχημα των οικογενειών Porsche και Piech και ο μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen, αρνήθηκε να σχολιάσει. Τα σχέδια της Volkswagen πιθανότατα θα ρίξουν φως στη μοναδική δομή διακυβέρνησης και ιδιοκτησίας της, η οποία δίνει σημαντική επιρροή στους εκπροσώπους των εργαζομένων και στην Κάτω Σαξονία.

Κατά το οικονομικό έτος 2025, το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό του ομίλου ήταν 667.164 άτομα, με σχεδόν το 43% να απασχολείται στη Γερμανία.

Η πρώτη προσπάθεια του Όλιβερ Μπλουμ να κλείσει εργοστάσια στη Γερμανία το 2024 συνάντησε σφοδρή αντίσταση από τα εργατικά συνδικάτα, αναγκάζοντας σε υποχώρηση.

Εκείνη την εποχή, η διοίκηση είχε προτείνει το κλείσιμο ή την πώληση αρκετών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο μίας ευρείας προσπάθειας μείωσης του κόστους για την αντιμετώπιση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας και της χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας απεργίες και μία παρατεταμένη αντιπαράθεση με την IG Metall και το συμβούλιο εργαζομένων, τα οποία έχουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις της εταιρείας.

Καθώς οι συνθήκες της αγοράς έχουν επιδεινωθεί, η Blume βρίσκεται υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση να αναζωογονήσει τη Volkswagen, καθώς μάχεται με τους δασμούς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή της.

«Ο όμιλος VW έχει υποφέρει από χρόνια παραμέλησης στην αναπροσαρμογή του αριθμού των εργαζομένων λόγω του ασφυκτικού ελέγχου που ασκούν στην εταιρεία η περιφερειακή κυβέρνηση και τα συνδικάτα», επεσήμανε ο ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων Matthias Schmidt. «Η πραγματικότητα της αγοράς πλήττει περισσότερο τον γερμανικό γίγαντα», συμπλήρωσε.

Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες χάνουν σταθερά έδαφος έναντι των τοπικά παραγόμενων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Σύμφωνα με την AlixPartners, το μερίδιο αγοράς των μη κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών μειώθηκε στο 32% το 2025 από 57% το 2020.

Έχοντας υπάρξει η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας για χρόνια, η Volkswagen υποβιβάστηκε στη δεύτερη θέση από τη BYD και έπεσε στην τρίτη θέση το 2025.

Αυτή η παρακμή, πλέον, έχει εξαπλωθεί σε πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BMW, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για σοκ κερδών την περασμένη εβδομάδα, αποδίδοντας (την παρακμή) εν μέρει στις χαμηλές πωλήσεις στην Κίνα.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται, επίσης, σε αναδυόμενες αγορές και αναπτύσσονται ραγδαία στην έδρα της Volkswagen στην Ευρώπη.

BYD, Chery (9973.HK), SAIC, και Leapmotor διπλασίασαν το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στην Ευρώπη μέχρι τον Μάιο σε σχέση με πριν έναν χρόνο, σύμφωνα με την ACEA.

Δεκάδες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν λανσάρει ή σχεδιάζουν να λανσάρουν σύντομα τα προϊόντα τους στην Ευρώπη.

- – ΜΠΕ