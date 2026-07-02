Ιδιωτικό χρέος: 4,25 εκατ. οφειλέτες στην εφορία – Μόλις το 6,8% των οφειλών σε ρύθμιση

Εν αναμονή εφαρμογής σειράς παρεμβάσεων για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έως το τέλος Απριλίου, ο αριθμός των οφειλετών έφτανε τα 4.251.967 με αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που χρωστούν έως 50 ευρώ στην εφορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98,67% των οφειλών κάτω των 50 ευρώ και το 88,31% των χρεών κάτω των 10.000 ευρώ προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα.

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Ποιοι ρυθμίζουν τα χρέη τους και ποιοι όχι

Αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών, όσοι χρωστούν μέχρι 500 ευρώ ή πάνω από 50.000 ευρώ «δύσκολα» ρυθμίζουν τα χρέη τους. Όπως τονίζεται στην έκθεση, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) εντοπίζεται σε χρέη από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ για οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ μόλις το 19,82% έχει ρυθμιστεί.

Τα ποσοστά διαφέρουν μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (17,05%) και αγγίζει το 19,87% για ποσά από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα ρυθμίζουν σε υψηλότερο ποσοστό 27,09% οφειλές που ανήκουν στο εύρος από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 29,27% στην κατηγορία από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Χαμηλά ποσοστά ρύθμισης οφειλών διαπιστώνονται τόσο σε μικρά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), όσο και σε υψηλά ποσά οφειλής άνω των 50.000 ευρώ.

Το 31,01% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 35,53 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Επίσης, ποσό 5,51 δισ. που αφορά πρόστιμα Κ.Β.Σ (ενός οφειλέτη) χαρακτηρίστηκε τον Νοέμβριο 2025 ως ανεπίδεκτη είσπραξης. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται σημαντική μείωση στο Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντίστοιχα αύξηση των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Το «προφίλ» του ιδιωτικού χρέους στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Το 31,01% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 35,53 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Επίσης, ποσό 5,51 δισ. που αφορά πρόστιμα Κ.Β.Σ (ενός οφειλέτη) χαρακτηρίστηκε τον Νοέμβριο 2025 ως ανεπίδεκτη είσπραξης. Για τον λόγο αυτό, παρατηρείται σημαντική μείωση στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντίστοιχα αύξηση των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Η αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προκύπτει από :

(α) νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 10,2 δισ. ευρώ

(β) ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 1/5/2026 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα, ύψους 2,3 δισ. ευρώ,

(γ) μείον εισπράξεις και διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 8,74 δισ. ευρώ.

Από πού προέρχονται τα χρέη

Όσον αφορά την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, διαπιστώνεται ότι το 66,26%, που αντιστοιχεί σε 52,37 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές.

Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) που αντιστοιχούν στο 22,09% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 17,45 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 11,65% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9,20 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,15 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 17,28 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν χρέη 26,95 δισ. ευρώ από τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει το 92,40% των εισπράξεων. Με άλλα λόγια, σχεδόν το σύνολο των εισπράξεων προέρχεται από μόλις το 34,10% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Αναλύοντας περαιτέρω τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,37 δισ. ευρώ), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,23%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,74 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 42,17%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,33% αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους 2,79 δισ. ευρώ.