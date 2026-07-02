Ισχυρές-πιέσεις-στις-ασιατικές-αγορές-με-«βουτιά»-5%-του-kospi

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/7), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 58 μονάδες ή 0,1%. Τα συμβόλαια του S&P 500 κατέγραψαν άνοδο περίπου 0,14%, ενώ εκείνα του Nasdaq-100 κινήθηκαν υψηλότερα κατά 0,23%.

Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 5,36% με το άνοιγμα της συνεδρίασης. Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε το Χρηματιστήριο της Κορέας στην προσωρινή αναστολή των συναλλαγών για πέντε λεπτά. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 3,55%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,70%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε οριακά κατά 0,13%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 0,59%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,27%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε περισσότερο από 2%.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με απώλειες. Ο Dow Jones εξανέμισε τα κέρδη των 423,46 μονάδων, τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, και τελικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση λίγο κάτω από το επίπεδο της ισορροπίας. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν κατά 0,2% και 0,7% αντίστοιχα, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις θέσεις τους στις μετοχές των εταιρειών παραγωγής ημιαγωγών.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε πτώση 5,4%, ενώ οι μετοχές των Micron Technology και Sandisk κατέγραψαν απώλειες άνω του 10% η καθεμία. Παρότι η υποχώρηση του κλάδου επιβάρυνε τη συνολική εικόνα της αγοράς, ο στρατηγικός αναλυτής της Ned Davis Research, Ρομπ Άντερσον, εκτιμά ότι η μετατόπιση των επενδυτών εκτός του κλάδου των ημιαγωγών αποτελεί μια υγιή εξέλιξη.

«Ένα από τα χαρακτηριστικά της ανοδικής αγοράς είναι η εναλλαγή της επενδυτικής προτίμησης μεταξύ των κλάδων. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει φανεί ξεκάθαρα μέσα στο 2026», έγραψε. «Η μεταφορά του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς έναν κυκλικό κλάδο εκτός των εμπορευμάτων θα αποτελούσε ακόμη μία ένδειξη ότι η χρηματιστηριακή αγορά εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους από θέση ισχύος και ότι η ανοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου».

Το ενδιαφέρον της Wall Street στρέφεται πλέον στην έκθεση για την απασχόληση του Ιουνίου, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στις 8:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 115.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα.