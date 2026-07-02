Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: «Η τυχοδιωκτική βία δεν είναι πολιτική διαμαρτυρία – Οι ένοχοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στον θάνατο τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, χαρακτηρίζοντας την τυχοδιωκτική βία ως μη αποδεκτή μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας.

Επισήμανε την ευθύνη του πολιτικού συστήματος για την ανοχή σε βίαιες και ακρότατες ενέργειες και ανέφερε ότι οι ένοχοι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τόνισε ότι η καταδίκη της επίθεσης από όλο το πολιτικό φάσμα δεν είναι επαρκής, υπογραμμίζοντας ότι κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και στον Γιάννη Ντσούνο μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στην ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και στα ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η πολιτική καταδίκη είναι αυτονόητη, αλλά δεν αρκεί.

«Πίστευα ότι με τον τελευταίο κύκλο, ο οποίος έκλεισε το ’14-’15, με τις δικογραφίες και τις συλλήψεις για τη Χρυσή Αυγή και τις συλλήψεις γνωστών τρομοκρατών, είχαμε αφήσει πίσω μας όλη αυτή την ιστορία ως κοινωνία», ανέφερε. Ο Υπουργός επισήμανε ότι «υπάρχει ευθύνη» για την ανοχή που έδειξε το πολιτικό σύστημα απέναντι σε συμπεριφορές «τυχοδιωκτικές» και σε λογικές «επαναστατικής γυμναστικής», που ξεκινούν από τρικάκια και καταλήγουν σε μολότοφ και εμπρηστικές επιθέσεις. «Και χάθηκε μια γυναίκα. Κάποια στιγμή θα σβήσουν τα φώτα και στην κόρη της, που θα μείνει μόνη της μαζί με τον πατέρα της για να θρηνούν, κάποιος πρέπει να πει κάτι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι οι ένοχοι πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, είναι θετικό ότι η δολοφονική επίθεση καταδικάστηκε από όλο το πολιτικό φάσμα, όμως αυτό δεν αρκεί.

«Δεν φτάνει μόνο αυτό. Κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας», τόνισε.

Για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να αποτρέψει αυξήσεις, παρά τις έντονες πιέσεις από το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και τις αυξήσεις στα καύσιμα.

«Είχαν ανέβει για πέντε, πεντέμισι συνεχόμενα χρόνια οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Εμείς καταφέραμε να μην ανέβουν ούτε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις 15%, ούτε φέτος, που έχουμε πόλεμο, ενεργειακή κρίση, κρίση στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα», ανέφερε. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το πλοίο δεν είναι μέσο πολυτελείας, αλλά μέσο μαζικής μεταφοράς για τους Έλληνες πολίτες και τις νησιωτικές κοινωνίες. «Δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες να ταξιδέψουν, να πάνε στο νησί τους ή να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές. Το πλοίο είναι λαϊκό μέσο, μέσο μαζικής μεταφοράς. Δίνουμε μάχη καθημερινά για να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, οι πρόσφατες εκπτώσεις στα ταχύπλοα, από 24% έως 42%, αφορούν την ελληνική οικογένεια, παρέες τριών ατόμων, ταξίδια με επιστροφή και την οικονομική θέση.

Σε ερώτηση για την αυριανή απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας, ο Υπουργός επισήμανε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιρειών να δραστηριοποιηθούν από το συγκεκριμένο λιμάνι ενισχύει τον ανταγωνισμό, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών. «Η ελεύθερη αγορά είναι ελεύθερη αγορά. Στην ελεύθερη δρομολόγηση μπορεί οποιαδήποτε ακτοπλοϊκή εταιρεία να δηλώσει ότι θέλει να κάνει μια διαδρομή, για παράδειγμα από τη Ραφήνα.

Ο ανταγωνισμός αυξάνει τα δρομολόγια και τη διασύνδεση και μειώνει τις τιμές», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος ειδικά στη Ραφήνα, σημείωσε ότι, λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, «υπάρχουν εισιτήρια που στην επιστροφή κοστίζουν 1 ευρώ».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αύξηση των δρομολογήσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εις βάρος της ασφάλειας. Όπως εξήγησε, στο λιμάνι της Ραφήνας μπορούν να ελλιμενιστούν πέντε πλοία, ενώ έχουν δηλωθεί πολλαπλάσια, κάτι που συμβαίνει και σε άλλα λιμάνια της χώρας. Γι’ αυτό, η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει τον νόμο, με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με δίκαιο σύστημα εκ περιτροπής ελλιμενισμού για τα πλοία που δεν μπορούν να παραμείνουν το βράδυ στη Ραφήνα. «Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Έχω δώσει ρητές οδηγίες στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και στους Λιμενάρχες. Θα ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Και πουθενά αυτό δεν είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών», τόνισε.

Για την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε πλοία της ακτοπλοΐας, ημερόπλοια, τουριστικά σκάφη, πορθμεία και λιμενικές υποδομές. «Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα, μακράν της δεύτερης. Στην ασφάλεια δεν κάνουμε εκπτώσεις. Στις τιμές γίνονται», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις άγονες γραμμές, ο Υπουργός σημείωσε ότι, μετά από εισήγησή του και απόφαση του πρωθυπουργού, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε από τα 150 στα 168 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προχωρά διαγωνισμός τετραετίας, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα για τους νησιώτες, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τους επαγγελματίες του τουρισμού, τα επιμελητήρια και τις τοπικές κοινωνίες.

Αναφερόμενος στα λιμενικά έργα, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι θα συνεχίσει να επισκέπτεται κάθε εβδομάδα νησιά και λιμενικές υποδομές, ώστε να βλέπει ο ίδιος τις ανάγκες. Επισήμανε ότι πολλά λιμάνια κατασκευάστηκαν σε άλλες δεκαετίες, με διαφορετικές ανάγκες, ενώ σήμερα απαιτούνται παρεμβάσεις λόγω της κλιματικής κρίσης, των μεταβολών στους ανέμους και της αύξησης του μεγέθους των πλοίων. «Τα έργα γίνονται οργανωμένα, λελογισμένα και με μέτρο, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες», είπε, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο για αναβαθμίσεις λιμενικών υποδομών εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Για τη λειψυδρία στα νησιά, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Σταύρο Παπασταύρου, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και των μονάδων αφαλάτωσης. «Έχουμε κάνει πάνω από 450 έργα σε αυτή την επταετία για μικρές μονάδες αφαλάτωσης σε όλα τα νησιά. Οι νησιώτες μας είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Τα νησιά μας είναι τα στολίδια μας και τα διαμάντια μας», ανέφερε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στους ελέγχους σε σκάφη αναψυχής, υπογραμμίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα θα ελέγχει yachts, κότερα και μικρότερα σκάφη, καθώς η πρόληψη είναι κρίσιμη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. «Είναι πολύ κακό κάποιος να πιστεύει ότι μπορεί να γλιτώσει από ελέγχους ασφαλείας. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, δεν παίρνεται πίσω. Δεν φοβόμαστε τη θάλασσα, τη σεβόμαστε», είπε.

Τέλος, ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η χώρα βαίνει προς την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας και ότι, λόγω και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της τετραετίας, ο εκλογικός χρόνος προσδιορίζεται στην άνοιξη του 2027, «μπορεί και λίγο νωρίτερα». Για τον Αντώνη Σαμαρά, επανέλαβε ότι έχει «μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση» τόσο στον ίδιο όσο και στον Κώστα Καραμανλή, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κουλτούρα και σεβασμό προς τους πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς της παράταξης.

- sofokleous10.gr

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