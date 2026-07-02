Μέσα-στον-Ιούλιο-ανοίγει-τις-πύλες-της-η-ανακαινισμένη-Στοά-Αρσακείου

Ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της Αθήνας ετοιμάζεται να δώσει νέα «πνοή» στην πρωτεύουσα. Τα projects και οι επενδύσεις

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επαναλειτουργία της Στοάς Αρσακείου, καθώς ένα από τα ιστορικότερα ακίνητα – τοπόσημα της Αθήνας ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό μέσα στον Ιούλιο.

Στην καρδιά της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει, μετά από μια περίοδο εκτεταμένης ανάπλασης, η ιστορική Στοά Αρσακείου. Μετά από επτά χρόνια περιπετειών και δη σύνθετων αδειοδοτήσεων, τεχνικών εργασιών αλλά και κομβικών επενδύσεων, η Στοά Αρσακείου ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της, δίνοντας ραντεβού με το μέλλον. Στόχος είναι να αποτελέσει έναν δημιουργικό χώρο εμπορίου, διασκέδασης, γαστρονομίας και πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας.

Τι προηγήθηκε…

Η επαναλειτουργία της Στοάς Αρσακείου είναι ένα εγχείρημα της Legendary Food που ξεκίνησε το 2019, σε όρους αδειοδοτήσεων και κατασκευαστικών εργασιών, με την υπογραφή τότε της μακροχρόνιας σύμβασης με την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για το έργο είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και δη από το 2015, με το αρχικό σχέδιο να προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου μέσω του οποίου θα προβάλλεται η ελληνική κουλτούρα σε ό,τι αφορά κυρίως τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα εγχώρια προϊόντα, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους που διαθέτει το κέντρο της Αθήνας.

Το όραμα της διοίκησης ήταν να δημιουργηθεί ένα κτήριο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις εμπορικές ανάγκες του σήμερα, χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί το παραμικρό η απαράμιλλη αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Πρόκειται δηλαδή για μία φρέσκια και πλήρως αναγεννημένη εκδοχή του αυθεντικού κτηρίου με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική του αξία.

Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν δύο διαγωνισμοί και 14 εγκρίσεις από οκτώ διαφορετικές υπηρεσίες.

Μια επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ

Το συνολικό ποσό της επένδυσης άγγιξε τα 40 εκατ. ευρώ, με τα 22 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τη Legendary Food και τα υπόλοιπα 18 εκατ. ευρώ από τους 24 μισθωτές του κτηρίου.

Ο χρόνος των συμβολαίων μίσθωσης για τις εταιρείες που θα στεγάζονται στη Στοά ποικίλει, ξεκινώντας από τα εννέα χρόνια και φτάνοντας μέχρι και τα 20 έτη, σαφής ένδειξη ότι το εν λόγω project έχει μακρόπνοη προοπτική τόσο από πλευράς της διαχειρίστριας εταιρείας, όσο και από τους μισθωτές.

Όπως, δε, αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food, διαχειρίστριας της Στοάς, Παναγιώτης Τριανταφυλλόπουλος, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 8 χρόνια.

Οι εννέα «εμπειρίες» της Στοάς

Στους χώρους της Στοάς οι επισκέπτες θα μπορούν να «ζήσουν» εννέα διαφορετικές «εμπειρίες». Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, το Europe Experience, εμπορικά καταστήματα, ελληνικά προϊόντα διατροφής, γαστρονομία (μέσα από 10 διαφορετικές επιλογές), διατροφική εκπαίδευση, Έλληνες Δημιουργοί και εκδηλώσεις πολιτισμού.

Γενικότερα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν φαγητό από 10 διαφορετικά εστιατόρια μεταξύ των οποίων street food και dining, να έρθουν σε επαφή με ελληνικά ποιοτικά προϊόντα μικρών και μεσαίων παραγωγών, να επισκεφθούν χώρο γαστρονομικής μάθησης, καθώς και να παρακολουθήσουν πολιτιστικά δρώμενα όπως συναυλίες, παραστάσεις κ.α. σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το ωράριο των 17 καταστημάτων θα ξεκινάει από τις 7.30 το πρωί και θα φτάνει μέχρι τις 11.00 -12.00 το βράδυ.

Σε πρώτη φάση στόχος είναι η επισκεψιμότητα να φτάνει τα 8.000 με 10.000 άτομα ημερησίως, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα delivery.

Οι 17 συνεργάτες θα συνθέτουν το οικοσύστημα της Στοάς, το οποίο θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, καθώς η γαστρονομία, η αγορά, η δημιουργία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση θα αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο, προσφέροντας μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Στη Στοά Αρσακείου και το Lidl House Athens

Όπως έχει ήδη γράψει το - (https://-epiheiriseis/405270/stin-ananeomeni-stoa-arsakei…), στη Στοά θα φιλοξενείται και το Lidl House Athens. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό project της Lidl Ελλάς, το οποίο σηματοδοτεί το «άνοιγμα» του λιανεμπορικού ομίλου σε ένα νέο πεδίο και δη στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πολυχώρου σε εγκαταστάσεις εκτός των χώρων των σούπερ μάρκετ, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων, ικανών να προσελκύσουν μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

«Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωνε στα τέλη του 2025 στους εκπροσώπους του Τύπου ο Martin Brandenburger, προτού παραδώσει τα ηνία του λιανεμπορικού ομίλου στον Μίλτο Φοροζίδη.

Στόχος του Lidl House Athens είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς γύρω από την ελληνική γαστρονομία και τη βιωσιμότητα, με ουσιαστική και βιωματική γνώση. Άλλωστε η Lidl Eλλάς έχει δεσμευτεί να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλέον αυτό θα γίνεται και μέσα από το Lidl House Athens, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Η ιστορία

Ένα κτήριο σχεδόν δύο αιώνων επανέρχεται στο επίκεντρο ως υβριδικός πολυχώρος, με 17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη.

Το Μέγαρο Αρσακείου είναι ένα ζωντανό σύμβολο της ελληνικής εκπαίδευσης και αρχιτεκτονικής που δεσπόζει στον νεοκλασικό άξονα της Αθήνας. Ο πυρήνας του συγκροτήματος, το Καυτανζόγλειο Μέγαρο, ανεγέρθηκε μεταξύ 1846 και 1852 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, με την προτομή της θεάς Αθηνάς στην κορυφή να υπογραμμίζει την αποστολή του για τη γνώση. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, είχε στόχο να φιλοξενήσει στον χώρο αυτό Παρθεναγωγείο για την εκπαίδευση των γυναικών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επεμβάσεις του Ερνέστου Τσίλλερ πρόσθεσαν στο κτήριο τη χαρακτηριστική αισθητική του ταυτότητα με τους μεταλλικούς θόλους, τις περίτεχνες γιρλάντες και την εμβληματική πρόσοψη επί της οδού Σταδίου. Το 1907 εγκαινιάστηκε η Στοά Αρσακείου, ένας από τους πρώτους κλειστούς εμπορικούς χώρους της Αθήνας, επηρεασμένος από τα παριζιάνικα περάσματα.

Η υαλοσκεπής στοά αποτέλεσε για δεκαετίες το επίκεντρο της πνευματικής ζωής, φιλοξενώντας τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία, ενώ μετά τη μεταφορά των σχολείων το 1930, ο χώρος συνέχισε να αποτελεί τοπόσημο πολιτισμού μέσω του κινηματογράφου «Ορφέας» και της μετέπειτα Στοάς του Βιβλίου.