Μυτιληναίος:-Δίχως-μεταλλευτική-βιομηχανία-«κενό-γράμμα»-η-ανταγωνιστικότητα-της-Ευρώπης

Η Ευρώπη αλλάζει επί τα βελτίω την στάση της για την βιομηχανία, μένοντας ωστόσο «πολύς δρόμος» μέχρι να πετύχει όρους ανταγωνιστικότητας.

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Την κρισιμότητα της βιομηχανίας και δη των μετάλλων και λοιπών κρίσιμων πρώτων υλών για την «επόμενη ημέρα» της Ευρώπης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Chairman της Metlen Energy & Metals στην «αποφώνηση» της θητείας του ως απερχόμενος πλέον πρόεδρος της European Metals (πρώην Eurometaux), μετά από 2+2 χρόνια στο «τιμόνι» του ευρωπαϊκού οργανισμού, για να δώσει την «σκυτάλη» στη νέα πρόεδρο Inge Hofkens, Chief Operations Officer Mutlimetal Recycling.

«Τα μέταλλα δεν είναι απλώς ένας ακόμα βιομηχανικός τομέας, παρά διατηρούν ισχυρή στρατηγική διάσταση για την ανεξαρτησία της Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα. Κάθε εφοδιαστική αλυσίδα – ημιαγωγοί, ΑΠΕ, μπαταρίες, άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη – ξεκινάει από τα μέταλλα, αναγνωρίζοντας ότι διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen κατά την ομιλία του μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης της European Metals που πραγματοποιήθηκε εχθές στις εγκαταστάσεις της Metlen στην Αθήνα και πλαισιώθηκε από την επίσημη αλλαγή της προεδρίας του Συνδέσμου.

Η αναβίωση και πολύ περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αλλά και οικονομικής αβεβαιότητας με την ασφάλεια να αναδεικνύεται σε Νο1 προτεραιότητα διεθνώς και σε άμεση συνάφεια με την ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτονομία, αποτέλεσαν συνοπτικά τα κύρια σημεία των ομιλιών που ακολούθησαν της γενικής Συνέλευσης τόσο από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο όσο και από τον Γενικό Διευθυντή της European Metals James Watson, την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Στελλίνα Σιαράπη και την Aleksandra Kordecka, Ειδική Σύμβουλο του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stephane Sejourne.

Η Ευρώπη τελικά… άλλαξε «μυαλά»

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό της θητείας του υπογραμμίζοντας ότι κατέστη δυνατό η ευρωπαϊκή βιομηχανία να βγει από την «αφάνεια» και να πάρει μια διακριτή θέση στην ατζέντα της Κομισιόν με την τελευταία να αναγνωρίζει πλέον την κρισιμότητα των βιομηχανικών κλάδων και δη των μετάλλων για την προώθηση της συνολικότερης στρατηγικής της ΕΕ.

«Το ταξίδι υπήρξε μακρύ και δύσκολο» με τις πρώτες αντιδράσεις των Βρυξελλών να ήταν κάθε άλλο παρά φιλικές προς την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής που να προάγει την Ευρώπη στον βιομηχανικό «στίβο». Ενδεικτικά, όπως τόνισε ο κ. Μυτιληναίος αναφερόμενος σε μια συζήτηση με την πρόεδρο της Επιτροπής προ δεκαετίας, η αντιμετώπιση υπήρξε «απαξιωτική» με την «κατακλείδα» τότε της συζήτησης να καταλήγει στη φράση: «Δεν είστε το μέλλον της Ευρώπης είστε το παρελθόν της Ευρώπης» επομένως «πάρτε τα εργοστάσια και φύγετε».

Από τότε και ιδίως τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μια σαφής μετατόπιση στην προσέγγιση της «ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας» με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους αφενός να αναγνωρίζουν την «βαρύτητα» της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δη στο κομμάτι των μετάλλων, όταν μάλιστα οι σχετικές εφοδιαστικές αλυσίδες ανά τον κόσμο βρίσκονται σχεδόν σταθερά στο «κόκκινο» και αφετέρου να συνηγορούν στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής απάντησης στην βάση «στρατηγικών επενδύσεων» που αν και πραγματοποιούνται ενός των συνόρων μιας χώρας, «εγγράφονται» στις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΕ όπως συμβαίνει με την μονάδα παραγωγής Γαλλίου που αναπτύσσει η METLEN.

«Το επόμενο μάθημα της Ευρώπης είναι ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να χτιστεί με απομονωμένες πολιτικές» παρά θα πρέπει να υπάρξουν συμπράξεις και συνέργειες στα πρότυπα, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, του εταιρικού μετασχηματισμού που πραγματοποίησε προ καιρού η πρώην Μυτιληναίος, «παντρεύοντας» και αναγορεύοντας σε στρατηγική την συνάφεια της Ενέργειας με τα Μέταλλα.

«Κατεπείγον» η μείωση του ενεργειακού κόστους

«Για την ενέργεια τα μέταλλα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης και για τα μέταλλα η ενέργεια είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για την παραγωγική διαδικασία», υπογράμμισε ο κ. Μυτιληναίος για να τονίσει την κρισιμότητα να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις μείωσης του ενεργειακού κόστους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος «διαρροής» εκτός ΕΕ είναι υπαρκτός και πέρα και για πέρα σοβαρός και ορατός.

«Η ασφαλής και αξιόπιστη ενέργεια είναι το θεμέλιο για βιομηχανική ανθεκτικότητα και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ανέφερε ο ίδιος. Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημάνθηκε σχετικά ότι το ενεργειακό κόστος παραμένει το βασικό «αγκάθι», καταλαμβάνοντας περί το 50-60% του συνολικού κόστους, καθορίζοντας έτσι εν πολλοίς το πρόσημο της ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της European Metals, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην μείωση των φόρων και λοιπών χρεώσεων (τέλη χρήσης δικτύου) που επιβαρύνουν την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, αντιστρέφοντας έτσι την σημερινή εικόνα που θέλει το ρεύμα να επιβαρύνεται με 3 φορές υψηλότερη φορολογία έναντι του φυσικού αερίου εν καιρώ «εξηλεκτρισμού» ευρύτερα της οικονομίας στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος, η εν λόγω πολιτική έχει οδηγήσει σε εμπορικό έλλειμμα της τάξης του 1 δισ. ευρώ ημερησίως έναντι της Κίνας με την Ευρώπη να πρωτοπορεί στην φθηνή «πράσινη» ενέργεια με προμήθειες εξοπλισμού από την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, χωρίς στο «τέλος της ημέρας» να επωφελείται από αυτό.

Τα τρία «ορόσημα» της Κομισιόν για τη βιομηχανία

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τόνισε η Aleksandra Kordecka, σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση με την αρχή να γίνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες με τα «αποκαλυπτήρια» του νέου ενεργειακού πακέτου που θα εστιάζει σε μέτρα για την μείωση του κόστους ενέργειας σε συνέχεια και εξειδίκευση των όσων έχουν προταθεί και θεσπιστεί μέχρι σήμερα.

Το επόμενο «ορόσημο» για την βιομηχανία θα αποτελέσει το πλαίσιο για το σκραπ αλουμινίου τον Σεπτέμβριο, με την στόχευση εδώ να αφορά τον περιορισμό των εξαγωγών μέσω της επιβολής δασμών της τάξης του 15% προς τρίτες χώρες προκειμένου το αποθέματα να παραμένουν εντός συνόρων και να αξιοποιούνται από την εγχώρια ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Έπειτα, όπως ανέφερε η ίδια, θα ακολουθήσει η παρουσίαση του «Circular Economy Act» μέσα στο φθινόπωρο με στόχο να υπάρξει πρόοδος στην ανακύκλωση μετάλλων που με την σειρά της μπορεί να προσφέρει σημαντικό «απόθεμα» και «πρώτη ύλη» σε σειρά παραγωγικές διαδικασίες του κλάδου και σήμερα χάνεται ή παραμένει αναξιοποίητο ή τουλάχιστον σε κατώτερα επίπεδα σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η ζήτηση η μεγάλη πρόκληση

Συμπερασματικά, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος, εξετάζοντας την «επόμενη μέρα» της ευρωπαϊκής βαριάς βιομηχανίας, κρατάει την παρακαταθήκη που διαμορφώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο στο τιμόνι της πρώην Eurometaux και νυν European Metals για να προτάξει πλέον την κυκλική οικονομία στον κλάδο με «αιχμή» το ευρωπαϊκό «know-how» σε τεχνικό και τεχνολογικό επίπεδο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη μέρα ακούει στο όνομα της «ζήτησης των μετάλλων» με τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο, όπως τόνισαν αρμόδιες πηγές, να προχωρά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα σε μια προσπάθεια η ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο να «συμπράξει» και να «βηματίσει» παράλληλα με την συνολικότερη βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης.