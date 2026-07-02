Ο-Όμιλος-softweb-αποκτά-τη-δική-του-εταιρική-ψηφιακή-παρουσία

Η δημιουργία του νέου Group website αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη σταδιακή εξέλιξη του Ομίλου, αποτυπώνοντας με ενιαίο τρόπο τη δομή, τη στρατηγική, το όραμα και τις δραστηριότητές του.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Όμιλος Softweb εισέρχεται σε μία νέα φάση της αναπτυξιακής του πορείας, ενισχύοντας την εταιρική του ταυτότητα και την εξωστρέφειά του με την έναρξη λειτουργίας του www.softweb.group, της νέας επίσημης διαδικτυακής του παρουσίας.

Η δημιουργία του νέου Group website αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη σταδιακή εξέλιξη του Ομίλου, αποτυπώνοντας με ενιαίο τρόπο τη δομή, τη στρατηγική, το όραμα και τις δραστηριότητές του.

Σήμερα, ο Όμιλος Softweb αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εταιρειών με παρουσία στους τομείς της Επιχειρηματικής Τεχνολογίας, του Digital Marketing, της Κυβερνοασφάλειας και Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργώντας συνέργειες που προσφέρουν ολοκληρωμένη αξία στους πελάτες του και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του δυναμική.

Το softweb.group συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε μία ενιαία εταιρική πλατφόρμα τις εταιρείες του Ομίλου, τις τεχνολογίες, τις δραστηριότητες, τις αξίες και το στρατηγικό του όραμα, προσφέροντας σε πελάτες, συνεργάτες, επενδυτές και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα μία ολοκληρωμένη εικόνα της ταυτότητας και της πορείας του.

Η νέα αυτή ψηφιακή παρουσία αντικατοπτρίζει τη μετάβαση της Softweb από μία εταιρεία λογισμικού σε έναν σύγχρονο τεχνολογικό όμιλο με διακριτές εταιρείες, κοινή στρατηγική και ενιαία εταιρική ταυτότητα. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για διαρκή ανάπτυξη, καινοτομία και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους συμμετόχους του οικοσυστήματός του.

Το www.softweb.group αποτελεί πλέον το κεντρικό σημείο αναφοράς για την εταιρική παρουσία του Ομίλου και την αποτύπωση της στρατηγικής του πορείας.