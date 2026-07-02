Ποιοι διεθνείς επενδυτές «μπήκαν» στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Πώς επελέγη το μοντέλο της ΑΜΚ

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από μεγάλα αμερικανικά και ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, αλλά και συνταξιοδοτικά ταμεία. Απόκτησαν συνολικά μετοχές της τάξεως του 15%. Οι επενδύσεις, οι παραχωρήσεις, η διεύρυνση του free float. Γιατί επιλέχθηκε ο «αποκλεισμός» παλαιών μετόχων και accelerate book building. Ποιο το ποσοστό Γ. Περιστέρη.

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Αθρόα ήταν η συμμετοχή ξένων ειδικών/θεσμικών χαρτοφυλακίων ή και συνταξιοδοτικών ταμείων από ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη στην ΑΜΚ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, ανάμεσα στους διεθνείς «παίκτες» ξεχωρίζουν μεγάλο αμερικανικό long only fund με πάνω από 150 – 200 δισ. ευρώ υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, pension funds από ΗΠΑ και Καναδά, γνωστά και μεγάλα ονόματα όπως η Fidelity, η Brookfield κ.α..

Συμμετοχή είχαμε από πολλά ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια από διάφορες «πλευρές» της Γηραιάς Ηπείρου, όπως και από το γερμανικό DWS (μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων και κεφαλαίων παγκοσμίως, με έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα).

Διεθνής «ψήφος εμπιστοσύνης», στόχευση και MSCI

Συνολικά οι ξένοι «παίκτες» απέκτησαν μετοχές της τάξεως του 15% με τιμή κτήσης τα 42,5 ευρώ, ενώ, κατά υπολογισμούς της αγοράς, το ποσοστό του Γ. Περιστέρη διαμορφώνεται περί το 28%, από 31,8% προ της ΑΜΚ. Οι νέοι επενδυτές προφανώς πόνταραν στις χρηματιστηριακές, επιχειρηματικές – επενδυτικές και οικονομικές προοπτικές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ιδίως μετά την μετεξέλιξή του σε έναν πανίσχυρο «παίκτη» κρίσιμων υποδομών.

Όπως χτες σημείωναν πηγές της εισηγμένης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης, θωρακίζοντας τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών.

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια, καταλήγει η ανακοίνωση.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Αρχικά, θυμίζουμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «σήκωσε» διεθνή κεφάλαια με στόχο να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, όπως και χτες αναφέραμε, με έμφαση σε Παραχωρήσεις (ΒΟΑΚ, Εγνατία, Καστέλι, IRC κ.α.), ΣΔΙΤ (οδικά, απορρίμματα κ.α.) και άλλα projects (ενεργειακά, αμυτνική βιομηχανία κ.α.).

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διενήργησε, και μάλιστα με «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» από ξένους επενδυτές, την ΑΜΚ των σχεδόν 660 εκατ. ευρώ, κυρίως για την υποστήριξη του mega επενδυτικού προγράμματος, μαζί με την προσέλκυση νέων ξένων χαρτοφυλακίων που ενισχύουν το free float, αλλά και γιατί τελικά έγινε η επιλογή του μοντέλου accelerate book building με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποτυπώνονται σε σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Όπως σημειώνεται στην Έκθεση του Δ.Σ. της εισηγμένης, «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε κλάδους εντάσεως κεφαλαίου – υποδομές, παραχωρήσεις και ενέργεια – οι οποίοι, εκ της φύσεώς τους, απαιτούν σημαντικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, βασιζόμενες σε ένα μείγμα ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας σε αυτούς τους κλάδους αποτελεί και η παραδοσιακά ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και διάρθρωση που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά αυτών των έργων.

Η Εταιρεία διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων και εδραιωμένη παρουσία στην αγορά, με μια συνεκτική στρατηγική ανάπτυξης, με σταθερή επέκταση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε αυτή τη βάση, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στη χώρα, ύψους 11 δισ. ευρώ, το οποίο είναι πλήρως χρηματοδοτημένο από ένα εξασφαλισμένο μείγμα ιδίων και δανειακών κεφαλαίων. Οι τομείς αυτοί βρίσκονται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, υποστηριζόμενοι από την αυξανόμενη ζήτηση για σύγχρονες υποδομές και κυκλική οικονομία, ενώ η Εταιρεία είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να ικανοποιήσει τις νέες σημαντικές ανάγκες αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναμένεται να προκύψουν στους εν λόγω τομείς στις χώρες δραστηριοποίησής της τα επόμενα έτη, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίησή τους.

Προκειμένου ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αξιοποιήσει τις νέες αυτές ευκαιρίες, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή του βάση, ως ο πρώτος Ελληνικός όμιλος υποδομών που του έχει αποδοθεί επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης (S&P και Moody’s), η Εταιρεία προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η εν λόγω συναλλαγή θα διευρύνει την επενδυτική της βάση προσελκύοντας διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους και θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής (ένα βασικό στοιχείο για την θεσμική επενδυτική κοινότητα), συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω εδραίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της».

Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου – ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της, και ειδικότερα για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει να αξιοποιήσει τα καθαρά έσοδα σταδιακά κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και των προσδιορισμένων ευκαιριών ανάπτυξης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 48 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η διαδικασία

Ως προς τη διαδικασία, σημειώνεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη συνδρομή και των συμβούλων της, διενέργησε προπαρασκευαστικές ενέργειες για το ενδεχόμενο άντλησης νέων κεφαλαίων, κατά τις οποίες σημαντικός αριθμός επενδυτών υψηλής εμβέλειας και αξιοπιστίας, εξέφρασαν ισχυρό και ουσιαστικό ενδιαφέρον συμμετοχής σε μία ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό σχεδιασμό και τις προοπτικές της Εταιρείας, και, εν συνεχεία διεξήγαγε διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών της, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά».

Η επιλογή του μοντέλου

Όπως αναφέραμε, δεν είχαμε μια κλασσική ΑΜΚ αλλά μοντέλο accelerate book building με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Όπως αναφέρεται στη σχετική Έκθεση, «ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνει χώρα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κρίνεται, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως δικαιολογημένος και προς το συμφέρον της Εταιρείας και των υφισταμένων μετόχων της, για τους ακολούθως αναφερόμενους λόγους:

• Η Τιμή Διάθεσης προσδιορίστηκε μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build). Το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη και ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική, η οποία διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και πλήρως ανταγωνιστικό, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των επενδυτών και επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη αποτύπωση της επενδυτικής ζήτησης από τους ειδικούς επενδυτές που είναι και οι τελικοί διαμορφωτές της Τιμής Διάθεσης στις συναλλαγές της κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω διαδικασία συνέβαλε θετικά στην υποδοχή της συναλλαγής από το επενδυτικό κοινό, καθώς και στη βελτιστοποίηση της Τιμής Διάθεσης.

• Περαιτέρω, για τη βέλτιστη άντληση κεφαλαίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η διάθεση των Νέων Μετοχών ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που να μετριάζει τους κινδύνους άντλησης κεφαλαίων. Η Ιδιωτική Τοποθέτηση μέσω επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω του οποίου η Εταιρεία απευθύνθηκε σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, επέτρεψε την επίτευξη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ταχύτερα κατά τουλάχιστον έναν (1) μήνα, μειώνοντας την έκθεση σε τυχόν επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς.

• Παράλληλα, ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης με επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών (accelerated book build). Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως σε κάθε αύξηση κεφαλαίου εταιρείας εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, είναι η διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας και, συνακόλουθα, η βελτίωση της διασποράς (free float) και της εμπορευσιμότητας των μετοχών της, προς όφελος του συνόλου των μετόχων. Μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Εταιρεία προσελκύει διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους, με την κεφαλαιακή επάρκεια, τη γνώση και την εμπειρία να υποστηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές της τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

• Συνακόλουθα, ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης καθιστά ευχερέστερη την προσέλκυση διεθνών επενδυτών υψηλού επενδυτικού κύρους. Η ύπαρξη δικαιωμάτων προτίμησης δύναται να αποθαρρύνει σημαντικούς επενδυτές από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι η κατανομή μετοχών σε αυτούς θα παρέμενε αβέβαιη, εξαρτώμενη από τη μη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εκ μέρους των υφιστάμενων μετόχων.

• Ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) της 16ης Ιουνίου 2026, κρίνεται αναγκαίος προκειμένου να επισπευσθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση στην παρούσα ευνοϊκή χρηματιστηριακή συγκυρία. Τυχόν αποκλεισμός μέσω απόφασης Γενικής Συνέλευσης θα προϋπέθετε καθυστέρηση κατά τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες – προθεσμία αναγκαία για τη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης – με ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας της ευνοϊκής συγκυρίας, ενόψει της έντονης μεταβλητότητας των κεφαλαιαγορών».