Ρεκόρ 17 ετών: Το Χρηματιστήριο «κλείδωσε» πάνω από τις 2.500 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες

Άνοδος 0,97% για τον Γενικό Δείκτη στις 2.505,37 μονάδες, με τζίρο 226,4 εκατ. ευρώ — Πρωταγωνιστές Coca–Cola HBC, Motor Oil και ο τραπεζικός κλάδος.

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Δείκτης Κλείσιμο Μεταβ. (μον.) Ημερ. % YTD % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.505,37 +24,04 +0,97% +18,1% FTSE/ATHEX Large Cap 6.375,11 +86,25 +1,37% +19,1% FTSE/ATHEX Τράπεζες (ΔΤΡ) 2.843,94 +41,38 +1,48% +24,0% FTSE/ATHEX Χρημ. Υπηρεσίες 13.292,22 +191,82 +1,46% +23,9%

Η εικόνα της συνεδρίασης

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κατοχυρώνει το κρίσιμο ορόσημο των 2.500 μονάδων. Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,97% (+24,04 μονάδες), σε επίπεδα που αποτελούν υψηλό 17 ετών. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 226,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) υπεραπέδωσε, με άνοδο 1,37% στις 6.375,11 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) ξεχώρισε με κέρδη 1,48% στις 2.843,94 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιμέρους συνεισφορά στην άνοδο. Ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 1,46% στις 13.292,22 μονάδες. Σε επίπεδο έτους, ο ΓΔ διατηρεί άνοδο περίπου 18%, ο FTSE Large Cap κινείται στο +19% περίπου, ενώ ο τραπεζικός κλάδος πρωτοστατεί με απόδοση κοντά στο +24%.

Ο δείκτης κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης· με βάση το ενδοσυνεδριακό γράφημα, η διακύμανση εκτιμάται μεταξύ περίπου 2.483 μονάδων (κοντά στο άνοιγμα) και περίπου 2.518 μονάδων στο υψηλό της ημέρας, με ελαφρά αποκλιμάκωση των κερδών στις τελικές δημοπρασίες. (Το εύρος διακύμανσης αποτελεί εκτίμηση από το γράφημα και τελεί υπό επίσημη επιβεβαίωση.)

Μετοχές & κλάδοι στο επίκεντρο

Την παράσταση έκλεψαν οι αμυντικές και ενεργειακές αξίες σε συνδυασμό με τις τράπεζες. Η Coca-Cola HBC πρωταγωνίστησε με άνοδο 2,76% στα 59,50 ευρώ, σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε 2,65% στα 41,02 ευρώ, ευνοημένη και από πρόσφατη αναβάθμιση συστάσεων για τον κλάδο διύλισης. Στον όμιλο Βιοχάλκο, η μητρική κέρδισε 1,92% και η Cenergy 1,08%, ενώ η HelleniQ Energy πρόσθεσε 1,67%.

Στον τραπεζικό κλάδο οι κινήσεις ήταν καθολικά ανοδικές: Alpha Bank +1,61%, Πειραιώς +1,54%, Εθνική +1,46%, Eurobank +1,42% και Τράπεζα Κύπρου +1,09%. Από τις μη συστημικές, η Optima Bank ενισχύθηκε 1,66%. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,46%), η Jumbo (+1,41%), η Ελβαλχαλκόρ (+1,41%) και η ΔΕΗ (+1,13%), ενώ ηπιότερη άνοδο είχαν η Metlen (+0,77%), η Allwyn (+0,74%) και ο Τιτάν (+0,69%).

Στον αντίποδα, οι απώλειες ήταν περιορισμένες και αφορούσαν λίγους τίτλους: ΑΔΜΗΕ -1,21%, Aktor -0,87% και Crediabank -0,67%, ενώ οριακά χαμηλότερα έκλεισαν η Bally’s Intralot (-0,08%) και ο ΟΤΕ (-0,05%).

Μετοχή Κλείσιμο (€) Μεταβ. % Όγκος (τεμ.) Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 59,50 +2,76% 19.855 Motor Oil (ΜΟΗ) 41,02 +2,65% 240 χιλ. Βιοχάλκο (BIO) 19,10 +1,92% 145 χιλ. HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) 10,96 +1,67% 250 χιλ. Optima Bank (OPTIMA) 10,11 +1,66% 171 χιλ. Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 4,027 +1,61% 3,61 εκατ. Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 9,382 +1,54% 1,62 εκατ. Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) 15,60 +1,46% 728 χιλ. ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,505 -1,21% 583 χιλ. Aktor (AKTR) 13,64 -0,87% 149 χιλ. Crediabank (CREDIA) 1,182 -0,67% 1,13 εκατ. Bally’s Intralot (BYLOT) 1,188 -0,08% 1,02 εκατ. ΟΤΕ 18,77 -0,05% 312 χιλ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη τεχνική σημασία, καθώς ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε το πρώτο κλείσιμο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων — επίπεδα που είχε να προσεγγίσει από τον Νοέμβριο του 2009. Η υπέρβαση της αντίστασης των 2.473 μονάδων, που είχε επιτευχθεί ενδοσυνεδριακά την προηγούμενη ημέρα, επιβεβαιώθηκε σήμερα με κλείσιμο άνω των 2.500, γεγονός που ενισχύει το βραχυπρόθεσμο ανοδικό σενάριο.

Ως άμεσες στηρίξεις λειτουργούν πλέον η ζώνη των 2.473–2.480 μονάδων και, χαμηλότερα, η περιοχή των 2.450 μονάδων. Η επόμενη ζώνη αντίστασης και τεχνικών στόχων τοποθετείται στις 2.550 μονάδες και, σε δεύτερο χρόνο, στο εύρος 2.580–2.620 μονάδων. Ο τραπεζικός δείκτης, στις 2.843,94 μονάδες, κινείται σε πολυετή υψηλά και παραμένει ο βασικός μοχλός της αγοράς· η διατήρηση της ανοδικής του δυναμικής θεωρείται προϋπόθεση για την περαιτέρω άνοδο του ΓΔ.

Το εύρος διακύμανσης της ημέρας (εκτίμηση από το γράφημα: περίπου 2.483–2.518 μονάδες) και η ελαφρά υποχώρηση στο κλείσιμο υποδηλώνουν κατοχύρωση κερδών σε ορισμένους τίτλους μετά το ράλι, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η ανοδική εικόνα. Οι δείκτες ταλάντωσης (RSI/MACD) εκτιμάται ότι κινούνται σε ανοδική έως υπεραγορασμένη ζώνη, στοιχείο που αυξάνει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων διορθωτικών παύσεων. (Τα επίπεδα των τεχνικών δεικτών παρατίθενται ως εκτιμήσεις και τελούν υπό επιβεβαίωση.)

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η αγορά οδεύει προς την 6η συνεχόμενη ανοδική χρονιά (2021–2026), με τη φετινή απόδοση του Γενικού Δείκτη να διαμορφώνεται περί το +18%. Η δυναμική υποστηρίζεται από τον έντονο κύκλο κεφαλαιακών ενισχύσεων των εισηγμένων, που έχει αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2021.

Διεθνές φόντο

Το εξωτερικό περιβάλλον ήταν ήπια μεικτό. Στην Ευρώπη, η προηγούμενη συνεδρίαση είχε κλείσει με μικρές απώλειες (πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κοντά στο -0,4%, με τον βρετανικό FTSE 100 και τον γαλλικό CAC 40 χαμηλότερα), καθώς οι επενδυτές στάθμιζαν τα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης και την πορεία του πετρελαίου· σήμερα το κλίμα ήταν σταθεροποιητικό έως ήπια ανοδικό.

Στη Wall Street, μετά το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο των τελευταίων πέντε ετών (Dow +8,9%, S&P 500 +9,6%, Nasdaq +12,8% και Russell 2000 +21,9%), οι δείκτες ξεκίνησαν το γ’ τρίμηνο με μικρή αποκλιμάκωση: ο Dow άγγιξε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ πριν κλείσει ουσιαστικά αμετάβλητος πλησίον των 52.305 μονάδων, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε 0,66% υπό το βάρος ρευστοποιήσεων στους ημιαγωγούς. Η αμερικανική αγορά θα λειτουργήσει με ημιαργία και θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου, με το ενδιαφέρον στραμμένο στα στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Στο μέτωπο της Fed, ο πρόεδρος Kevin Warsh — στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση από την επιβεβαίωσή του — μιλώντας στο Φόρουμ της ΕΚΤ στη Σίντρα επανέλαβε τον στόχο πληθωρισμού 2% και επισήμανε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, χωρίς να δώσει κατεύθυνση για τη συνεδρίαση του μήνα. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 29% για αύξηση επιτοκίων εντός του μήνα, από 34% περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, με το επενδυτικό βλέμμα στραμμένο και στο ενδεχόμενο αυστηρότερης πολιτικής προς το τέλος του έτους.

Στα εμπορεύματα, η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε κοντά στα προ-πολέμου επίπεδα (Brent περί τα 70–73 δολάρια, με το WTI χαμηλότερα), καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και οι έμμεσες συνομιλίες στο Κατάρ αποκλιμάκωσαν τις ανησυχίες, παρότι το ρίσκο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό. Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου, κινούμενο πλησίον του 1,14.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι μετά την κατάκτηση των 2.500 μονάδων. Από τεχνική σκοπιά, η Κύκλος Χρηματιστηριακή είχε επισημάνει ότι η υπέρβαση των 2.473 μονάδων δίνει προβάδισμα στο αισιόδοξο σενάριο προς τις 2.500, υπό την προϋπόθεση ότι η κίνηση θα αποδειχθεί έγκυρη — κάτι που το σημερινό κλείσιμο επιβεβαιώνει.

Σε επίπεδο στόχων, χρηματιστές τοποθετούν τον επόμενο πήχη στις 2.550–2.600 μονάδες και, σε δεύτερο χρόνο, στο εύρος 2.580–2.620 μονάδων έως το τέλος Ιουλίου, με βασική προϋπόθεση την ηγετική συμμετοχή των τραπεζών. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Deutsche Bank επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς, ενώ η Pantelakis Securities διατηρεί σύσταση «overweight» για Motor Oil και HelleniQ Energy, με αυξημένες τιμές-στόχους λόγω βελτιωμένων περιθωρίων διύλισης.

Στήριγμα στο τραπεζικό αφήγημα προσφέρει και η πρόσφατη αναβάθμιση της Eurobank και της Εθνικής από τη Fitch, με θετικές προοπτικές για την Πειραιώς. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν, τέλος, ότι ο έντονος κύκλος κεφαλαιακών ενισχύσεων — με αντλήσεις που πλησιάζουν το ρεκόρ του 2021 — και η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου από ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τροφοδοτούν νέο επενδυτικό κύκλο. Παράλληλα, η προοπτική αναβάθμισης της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από την MSCI (με ισχύ τον Μάιο 2027) και η μετάβαση στο Euronext Athens διατηρούν ισχυρό το μεσοπρόθεσμο θετικό αφήγημα.