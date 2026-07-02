Ρεύμα:-Σταθερά-τα-περισσότερα-«πράσινα»-τιμολόγια-παρά-την-άνοδο-της-χονδρικής-τον-Ιούνιο

Με φόντο την ελαφρά άνοδο, κατά περίπου 4,4%, της μέσης χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, ανακοινώθηκαν χθες τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο, με τα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια να παραμένουν αμετάβλητα για την πλειοψηφία των καταναλωτών.

Η ΔΕΗ, με μερίδιο 46,71% στη λιανική, διατήρησε αμετάβλητο το Γ1/Γ1Ν στα 0,1384 ευρώ/kWh για κατανάλωση έως 200 kWh, ενώ και η Protergia, με μερίδιο 23,2%, κράτησε σταθερό το «πράσινο» Value Special στα 0,159 ευρώ/kWh. Με βάση τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί έως το απόγευμα της Τετάρτης, στα «πράσινα» τιμολόγια αμετάβλητες παρέμεναν οι χρεώσεις τριών παρόχων ενώ πέντε κινούνταν ανοδικά, με αυξήσεις από 0,02% έως 10,7%.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η εικόνα της χονδρεμπορικής αγοράς

Στην αγορά χονδρικής η μέση τιμή ανήλθε τον Ιούνιο στα 92,9 ευρώ/MWh από 88,9 ευρώ/MWh τον Μάιο, με την ισχυρή συμμετοχή των ΑΠΕ να συμβάλλει στη συγκράτηση των πιέσεων από την αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά κάλυψαν πάνω από το 62% του μείγματος στη DAM, αν και το φυσικό αέριο αύξησε ελαφρώς τη συμμετοχή του στο 31,08% από 27,69% τον Μάιο.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές κατά την κρίση στο Ορμούζ

Συνολικά κατά το τετράμηνο της κρίσης στο Ορμούζ οι τιμές χονδρικής στην Ελλάδα παρέμειναν σε γενικές γραμμές υπό έλεγχο, κυρίως λόγω της ισχυρής συμμετοχής των ΑΠΕ και της θεαματικής επιστροφής των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας Energy-Charts του γερμανικού ερευνητικού ινστιτούτου Fraunhofer ISE, τον Μάρτιο η μέση τιμή χονδρικής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 94,8 ευρώ/MWh, χαμηλότερα από τα 105,9 ευρώ/MWh του Μαρτίου 2025. Τον Απρίλιο μάλιστα ακολούθησε ελαφρά αποκλιμάκωση, στα 88,7 ευρώ/MWh έναντι 89 ευρώ/MWh τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Μάιο η μέση τιμή παρέμεινε στα 88,9 ευρώ/MWh, υψηλότερα ωστόσο από τα 81,9 ευρώ/MWh του Μαΐου 2025.

Γιατί η χονδρική δεν λέει όλη την αλήθεια

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η αγορά χονδρικής δίνει μόνο μερική εικόνα της τελικής επιβάρυνσης με βάση την οποία διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος, καθώς στην εξίσωση υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το περιθώριο που έχουν κυρίως οι μεγάλοι καθετοποιημένοι όμιλοι να απορροφούν μέρος των πιέσεων στη λιανική, αντισταθμίζοντάς τες με τα έσοδα που αποκομίζουν από τη χονδρεμπορική αγορά.

Οι αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας

Συνολικά πάντως, όπως υπενθυμίζει η εκτίναξη των τιμών χονδρικής στη δυτική Ευρώπη κατά τις ημέρες του μεγάλου καύσωνα, το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα παραμένει εκτεθειμένο σε δομικές αδυναμίες, παρά το κύμα επενδύσεων των τελευταίων ετών και το «καμπανάκι» της ενεργειακής κρίσης του 2022.

Η απότομη αύξηση της ζήτησης για ψύξη, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη λειτουργία ορισμένων πυρηνικών σταθμών για λόγους ασφαλείας και με τη χαμηλότερη αιολική παραγωγή σε Γερμανία και Ιταλία, οδήγησε τις τιμές σε πολυετή υψηλά – είναι ενδεικτικό ότι ενδοημερησίως οι τιμές ξεπέρασαν τα 545 ευρώ/MWh στη Γερμανία και τα 268 ευρώ/MWh στη Γαλλία.

Το φυσικό αέριο και το «κλειδί» της αποθήκευσης

Στο επίκεντρο επανέρχεται άλλωστε και ο ρόλος του φυσικού αερίου ως ακριβού καυσίμου ευελιξίας, το οποίο σε ορισμένες ωριαίες ζώνες εξακολουθεί να λειτουργεί ως οριακό καύσιμο και να διαμορφώνει την τιμή εκκαθάρισης της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η ιδιαίτερα θετική συνεισφορά των ΑΠΕ δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως όσο καθυστερεί η ανάπτυξη της αποθήκευσης.