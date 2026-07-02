Σαμαράς:-«Τα-μόνα-ήρεμα-νερά-στην-περιοχή-είναι-αυτά-μεταξύ-Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Σκληρή πολιτική παρέμβαση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τοποθετήσεις για τα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.

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Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις των Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη «αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος», αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η θέση πως η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο αποτελεί «μονομερή ενέργεια της Ελλάδας» συνιστά, όπως είπε, «κατευνασμό και όχι νέο πατριωτισμό». Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι παραμένει «αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών» και ότι «βάζει πλάτη και για τις Πρέσπες του Αιγαίου».

Ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι «σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά:

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Μπίστη, ο οποίος χαρακτήρισε την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο «μονομερή ενέργεια της Ελλάδας», επισημαίνοντας ότι στα ελληνοτουρκικά απαιτούνται κινήσεις που θα οδηγούν σε αμοιβαία επωφελείς λύσεις και όχι επιλογές που εντείνουν την ένταση.

Τη θέση αυτή υπερασπίστηκε και το στέλεχος της ΕΛΑ.Σ Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος έκανε λόγο για «αλήθειες» που διατύπωσε ο Νίκος Μπίστης σχετικά με την ελληνική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε «ανώφελους λεονταρισμούς» χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

- sofokleous10.gr

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