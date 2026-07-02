Σε-νέο-ιστορικό-υψηλό-o-dow-jones-στη-wall-street

Σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε o Dow Jones στη σημερνή συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο περιορίζουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων. Αντίθετα, ο Nasdaq υποχώρησε καθώς ο κλάδος των ημιαγωγών αντιμετώπισε ξανά πιέσεις.

Ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχύθηκε κατά 594,83 μονάδες ή 1,14%, για να κλείσει σε νέο ρεκόρ στις 52.900,07 μονάδες. Ο δείκτης σημείωσε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 52.903,85 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε λιγότερο από μία μονάδα και έκλεισε στις 7.483,24, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,8% στις 25.832,67.

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Οι μετοχές ημιαγωγών υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επιβαρύνοντας τους δύο τελευταίους δείκτες. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) υποχώρησε κατά 4,5%, με επικεφαλής την πτώση 13,6% της Teradyne και τη μείωση 11,5% της KLA. Η μετοχή της Nvidia επίσης υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ η Micron έχασε 5,5%.

«Αυτό είναι μια πιθανή στροφή μακριά από έναν κλάδο που ήταν “πολύ καυτός” τους τελευταίους μήνες και προς άλλους τομείς, αλλά πιστεύω επίσης ότι υπάρχει και μια επαναξιολόγηση του ίδιου του AI trade», δήλωσε ο Aνσουλ Σάρμα, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth. «Αν οι εταιρείες είναι πιο ευαίσθητες στο κόστος υπολογιστικής ισχύος, θα είναι αυτό το επόμενο πεδίο στο οποίο θα επικεντρωθούν;»

Οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη. Ο ευρύτερος S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,8%, ενώ ο Dow και Nasdaq ενισχύθηκαν κατά περίπου 2% και 2,1% αντίστοιχα.

Απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση

Τα στοιχεία του Ιουνίου έδειξαν αύξηση μόλις 57.000 θέσεων εργασίας, κάτω από τις 115.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας, ωστόσο, υποχώρησε στο 4,2%. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει ότι θα παραμείνει στο 4,3%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε μετά τα στοιχεία, με βάση την εκτίμηση ότι Fed θα καθυστερήσει να αυξήσει τα επιτόκια υπό αυτές τις συνθήκες.

«Καθώς μαθαίνουμε πώς θα διαμορφωθεί η αντίδραση της Fed υπό τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, αυτό το στοιχείο αφαιρεί μέρος της πίεσης από τον θεσμό που έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό ώστε να προχωρήσει σε αύξηση βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Μπράντφορντ Σμιθ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors.

«Ο Γουόρς σχολίασε στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ότι τα στοιχεία για την απασχόληση αποκτούν σημασία μόνο μετά την τρίτη αναθεώρηση και τότε γίνονται “αντίλαλοι της ιστορίας”», πρόσθεσε. «Με τον πληθωρισμό ενέργειας να μετριάζεται, η κάποια αδυναμία στην αγορά εργασίας πιθανότατα κρατά τη Fed σε στάση αναμονής τουλάχιστον για την επόμενη συνεδρίαση».