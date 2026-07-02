Στα-«πράσινα»-τα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια

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Ράλι σημείωσαν οι Ευρωαγορές την Πέμπτη (2/7) καθώς αποκλιμακώνεται για την ώρα η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 1,41%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημείωσε άλμα 2,02% στις 25.546,40 μονάδες, ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 1,67% στις 10.652,87 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε κατά 1,65% στις 8.474,86 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημείωσε ράλι 1,6% στις 52.428,18 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 1,37% στις 19.671,80 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 1,20% στις 9.199,84 μονάδες.