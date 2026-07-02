Στις 18 Ιουλίου οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Καμία αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, ξεκαθάρισε η Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη

Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε η Ουάσιγκτον με την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες στη Ντόχα του Κατάρ.

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Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται τα δίκτυα Al Arabiya και Al Hadath, οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν στην ιρανική πλευρά ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τη στάση της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ ως το πρώτο ουσιαστικό τεστ της προσήλωσής της στη συμφωνία και στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο. Κατά τις αμερικανικές θέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα συνιστούσε σαφή παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον φέρεται να διαμήνυσε ότι παρακολουθεί στενά κάθε ιρανική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ και πως οποιαδήποτε κλιμάκωση θα έχει άμεσες συνέπειες στην εφαρμογή των μεταξύ τους συμφωνιών.

Στις 18 Ιουλίου ο επόμενος γύρος συνομιλιών

Υψηλόβαθμη πηγή δήλωσε επίσης στο Al Arabiya/Al Hadath ότι ο επόμενος γύρος των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οποιαδήποτε πρόοδος στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την πλήρη συμμόρφωσή της με τους όρους του μνημονίου κατανόησης, αλλά και από τη συμπεριφορά της επί του πεδίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον εναέριο χώρο των Στενών του Ορμούζ απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επέμβαση στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί με «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ακόμη ότι «όλα τα πλοία υποχρεούνται να ακολουθούν τη θαλάσσια διαδρομή που καθορίζει η Τεχεράνη» προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευσή τους από τα Στενά.

Νέα ένταση μετά τις αλληλοκατηγορίες

Η ένταση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αναζωπυρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ύστερα από αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας και επιθέσεις εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, μετά από επιθέσεις που αποδόθηκαν στο Ιράν και είχαν στόχο πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο.

Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η διαφωνία για τον έλεγχο των Στενών

Το Ιράν εξακολουθεί να επιμένει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζει να επιβάλλει τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχει, θέση στην οποία αντιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προέβλεπε την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς περιορισμούς ή επιβολή τελών, για διάστημα 60 ημερών.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, ερμήνευσε τη συμφωνία ως πιθανό πρώτο βήμα για να αναλάβει στο μέλλον τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά και να εισπράττει τέλη για τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε συνεργασία με το Σουλτανάτο του Ομάν.

Το Ομάν έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθεται στην επιβολή οποιωνδήποτε τελών στη διεθνή ναυσιπλοΐα, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές ναυτικό δίκαιο.