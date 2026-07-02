Συλληπητήριο-μήνυμα-της-Κ.-Γκίλφοϊλ-στην-Αφροδίτη-Νέστορα

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο «Χ».

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«Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη», τονίζει η κ. Γκίλφοϊλ και προσθέτει: «Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».

We stand in prayer with the family of Aphrodite Nestora and grieve the loss of her mother, Vagia Nestora. I expressed my condolences to @PrimeMinisterGR Mitsotakis for the victims of yesterday’s cowardly arson attacks in Thessaloniki. As the Prime Minister and Minister of Citizen… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) July 2, 2026

- sofokleous10.gr

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