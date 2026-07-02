ΣΥΡΙΖΑ:-«Δεν-θα-συμμετέχουμε-στην-πολιτική-τους-κατρακύλα»

«Μετά τον κ. Κυρανάκη και τον κ. Μαρινάκη, η κα Σδούκου, εργαλειοποιώντας μία ανθρώπινη τραγωδία, ανέλαβε να συνεχίσει το κυβερνητικό παραλήρημα, στοχοποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ με χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα, συνδέοντάς τον με εγκληματικές πράξεις», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

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«Πρόκειται για πολιτική αθλιότητα.

Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων, σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Δεν ξεχνάμε τις μολότοφ στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Κοτζιά και τις αφίσες «wanted» στη Β. Ελλάδα, που δεν καταδίκασε ποτέ η ΝΔ.

Όσο πλησιάζει η ώρα της πολιτικής λογοδοσίας για τα αδιέξοδα και τα σκάνδαλά της, τόσο θα καταφεύγει στη λάσπη.

Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η ΝΔ επιλέγει να σπείρει διχασμό.

Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα», καταλήγει η ανακοίνωση.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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