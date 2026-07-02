Το-δεύτερο-σποτ-του-ΠΑΣΟΚ-για-το-Ταμείο-Ανάκαμψης:-«Η-μεγάλη-χαμένη-ευκαιρία-για-την-πολιτική-προστασία»

Μετά το πρώτο σποτ «για την κυβερνητική ανικανότητα» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης, το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποιεί σήμερα δεύτερο σποτ, με το οποίο, όπως υποστηρίζει, «αναδεικνύει μερικές μόνο από τις κρίσιμες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας, σε μία χώρα που υποφέρει από πυρκαγιές και πλημμυρικά φαινόμενα».

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Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, μεταξύ άλλων, «κανονικά ένα εθνικό σχέδιο που έχει στη διάθεσή του ένα πρωτόγνωρο αριθμό δισεκατομμυρίων ευρώ (36) ακριβώς για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας, θα έπρεπε να επιφέρει κοσμογονία στη θωράκιση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στη στεγαστική κρίση, τη δημογραφική ερήμωση, τις προβληματικές υποδομές στα δίκτυα, και, ίσως πρωτίστως, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική τρωτότητα». «Δυστυχώς», σχολιάζει, «ούτε αυτό έγινε με το “Ελλάδα 2.0”», καθώς «ακόμα και στην πολιτική προστασία η κυβέρνηση έκανε πολύ λιγότερα όχι μόνο από όσα θα μπορούσε να κάνει με 36 δισ., αλλά λιγότερα ακόμα και από όσα δεσμεύτηκε αρχικά να κάνει».

- sofokleous10.gr

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