Το-σχέδιο-Πιερρακάκη-για-τον-προϋπολογισμό-της-ΕΕ-μέσω-5g-και-6g

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτρέπει τις φειδωλές χώρες να εγκαταλείψουν την προσέγγιση της λιτότητας και να υιοθετήσουν καινοτόμο τρόπο σκέψης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται ο συγχρονισμός των δημοπρασιών για την κατανομή συχνοτήτων υπερταχέων δικτύων, καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σχετικών εσόδων.

Αναφορικά με τις απαιτητικές διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 2028–2034, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη μετατόπισης της συζήτησης από παιχνίδι δαπανών μηδενικού αθροίσματος σε παιχνίδι θετικού αθροίσματος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την εξέταση νέων λύσεων, όπως η ενεργός συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και οι στοχευμένες επενδύσεις σε υπερταχέα δίκτυα 5G και 6G. Η πρόταση διατυπώθηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της Ευρώπης: Αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την επίτευξη στρατηγικών στόχων».

Στην ουσία, απευθύνεται κάλεσμα προς τις φειδωλές χώρες —Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Ολλανδία και Γερμανία— να εγκαταλείψουν την πάγια τακτική της ελαχιστοποίησης της οικονομικής συμμετοχής και του περιορισμού των δαπανών.

«Το ζήτημα δεν είναι απλώς η κατανομή περιορισμένων πόρων. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα ευρωπαϊκή ικανότητα», επισήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι στοίχημα αποτελεί η αναζωογόνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Να σκεφτούμε πιο καινοτόμα»

Κεντρικό άξονα για την επιτυχία των συζητήσεων αποτελεί η αλλαγή νοοτροπίας, σημείο στο οποίο εστίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «Πρέπει να σκεφτούμε πιο καινοτόμα για το τι μπορεί να δημιουργήσει αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στη συνέχεια θα μεταφραστεί σε εθνικό όφελος για όλους».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει την αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών πόρων. Χαρακτηρίζοντας τα δίκτυα 5G και 6G στρατηγικά πλεονεκτήματα, επισήμανε ότι η επικείμενη κατανομή των συχνοτήτων 6G και η σταδιακή ανανέωση των υφιστάμενων αδειών 5G προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για επανεξέταση της διαχείρισης ενός από τους πιο πολύτιμους κοινούς πόρους της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, πρότεινε τον συγχρονισμό των δημοπρασιών και τη διάθεση των εσόδων, ή μεγάλου μέρους αυτών, ως ιδίων πόρων για τον πολυετή προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034.

Βάσει του σχεδίου, το 25% των εσόδων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύσταση ειδικού ταμείου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου επενδυτικού κεφαλαίου για εφαρμογές επόμενης γενιάς. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η υλοποίηση της ιδέας αυτής θα δημιουργούσε κάτι ευρύτερο από την απλή προσθήκη ενός νέου ιδίου πόρου στον πολυετή προϋπολογισμό. Η τελική απόφαση ανήκει πλέον στα κράτη μέλη.