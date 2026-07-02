Τρ. Πειραιώς: Θετική η δυναμική της οικονομίας το α΄ τρίμηνο – Οι 3 στηρίξεις στο ΑΕΠ

Ανθεκτική η αγορά εργασίας. Το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε. Ο προϋπολογισμός Μαΐου διατήρησε πλεόνασμα. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός.

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Το α’ τρίμηνο του 2026 η ελληνική οικονομία διατήρησε θετική δυναμική με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση, στηριζόμενο στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς μέσα από το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων για τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την Οικονομική Ανάλυση και Επενδυτική Στρατηγική, η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική με τους απασχολούμενους αυξημένους σε 1,3% σε ετήσια βάση, αν και η άνοδος του εργατικού δυναμικού διατήρησε την ανεργία στο 10,6%.

Το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε τον Ιούνιο (108,3 μονάδες) ενώ οι δείκτες δραστηριότητας σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες κινήθηκαν ανοδικά. Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο προϋπολογισμός Μαΐου διατήρησε πλεόνασμα, μικρότερο ωστόσο έναντι του 2025 λόγω αυξημένων δαπανών.

Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, με τον εθνικό δείκτη στο 5,2% τον Μάιο. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό που αποκλιμακώθηκε τον Ιούνιο στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο, υποδηλώνοντας πιθανή σταδιακή εκτόνωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, στην Ευρωζώνη, η εύρωστη ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Η μείωση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, το πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας, η αύξηση των αμοιβών διατηρούν και η μείωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αναμένεται να επιδράσουν ευνοϊκά. Αντίθετα, προκλήσεις όπως η διεθνής ανταγωνιστικότητα ολόκληρων παραγωγικών τομέων της Ε.Ε. (λ.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας) και το υψηλό δημόσιο χρέος ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών παραμένουν.

Η υπογραφή στις 18/6 ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γεννά αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν και η πρώτη του συμφωνηθέντος είναι υπό αίρεση. Ωστόσο, η εμφάνιση ενός ατυχήματος στα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν προκάλεσε έντονες ανησυχίες, με τις αγορές να παραμένουν σε επιφυλακή.

Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές έχει μειωθεί σημαντικά και η τιμή του πετρελαίου έχει επανέλθει στο προ του πολέμου επίπεδό της, συγκρατώντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις ΗΠΑ, ο ρυθμός ανάπτυξης το α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε τελικά στο 2,1% σε τριμηνιαία-ετησιοποιημένη βάση, στηριζόμενος περισσότερο στην αύξηση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες αποτυπώνουν περιορισμένη επίδραση του πολέμου στην οικονομική δραστηριότητα στο Q2.

Oι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σχετικά καλές και η ενίσχυση του δομικού πληθωρισμού είναι ακόμη συγκρατημένη. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι νέες εμπορικές συμφωνίες που θα διαμορφωθούν από τον κ. Γουόρς μετά και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διατήρησε τη δασμολογική του πολιτική. Στην Κίνα, τα στοιχεία του διμήνου Απριλίου-Μαΐου δείχνουν αισθητή επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η εσωτερική ζήτηση παραμένει υποτονική, ενώ θετικά επιδρά η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών.