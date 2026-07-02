Υπ.-Ανάπτυξης:-Εγκρίθηκε-η-απόσχιση-κλάδου-της-prodea-και-η-απορρόφησή-του-από-τη-θυγατρική-Θριασεύς

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση κλάδου της εταιρείας Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και την απορρόφησή του από την 100% θυγατρική εταιρεία της «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και αφορά την έγκριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 37.995.456 ευρώ, η συνολική αξία των ακινήτων του κλάδου σε 125.284.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία τους διαμορφώνεται σε 87.077.349,71 ευρώ.

Επίσης, η απόφαση προβλέπει την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.