Υπ.-Ανάπτυξης:-Εγκρίθηκε-η-απόσχιση-κλάδου-της-prodea-και-η-απορρόφηση-από-τη-Θριασεύς

Σύμφωνα με την απόφαση, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 37.995.456 ευρώ, η συνολική αξία των ακινήτων του κλάδου σε 125.284.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία τους διαμορφώνεται σε 87.077.349,71 ευρώ.

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Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση κλάδου της εταιρείας Prodea Investments ΑΕΕΑΠ και την απορρόφησή του από την 100% θυγατρική εταιρεία της «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και αφορά την έγκριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου ανέρχεται σε 37.995.456 ευρώ, η συνολική αξία των ακινήτων του κλάδου σε 125.284.000 ευρώ, ενώ η συνολική αντικειμενική αξία τους διαμορφώνεται σε 87.077.349,71 ευρώ.

Επίσης, η απόφαση προβλέπει την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.