attica-Πολυκαταστήματα:-Υποχώρησε-στο-70,08%-το-ποσοστό-της-ideal-holdings

Μειώθηκε το ποσοστό ελέγχου της Attica Πολυκαταστήματα μετά τη διάθεση 18 εκατ. μετοχών από την KYMORA Limited, με την IDEAL Holdings να διατηρεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 70,08%.

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Μειώθηκε το ποσοστό ελέγχου της Attica Πολυκαταστήματα μετά τη διάθεση 18 εκατ. μετοχών από την KYMORA Limited, με την IDEAL Holdings να διατηρεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 70,08%.

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Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 02.07.2026 γνωστοποίησης της IDEAL Holdings Α.Ε., και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 14 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ανακοινώνει σημαντική μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει άμεσα η KYMORA LIMITED και τα οποία ελέγχονται έμμεσα από την IDEAL Holdings Α.Ε.

Η μεταβολή επήλθε την 01.07.2026, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός της διάθεσης από την KYMORA LIMITED 18.000.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και οι σχετικές μετοχές πιστώθηκαν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens την 02.07.2026.

Η IDEAL Holdings Α.Ε. αποτελεί την απώτατη ελέγχουσα εταιρεία της KYMORA LIMITED, στην οποία κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η IDEAL Holdings Α.Ε. δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, η KYMORA LIMITED κατέχει άμεσα 42.161.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 70,08% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πριν από τη μεταβολή, η KYMORA LIMITED κατείχε άμεσα 60.161.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 100,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται έμμεσα από την IDEAL Holdings Α.Ε. μειώθηκε από 100,00% σε 70,08%, ήτοι κατά 29,92 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.161.600.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 14 του ν. 3556/2007, όπως ισχύει, καθόσον η ανωτέρω μεταβολή συνιστά μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη από 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.