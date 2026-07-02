bild:-Η-volkswagen-καταργεί-το-ισχύον-σύστημα-μπόνους-στο-πλαίσιο-της-αναδιάρθρωσης

Η γερμανική Volkswagen θα καταργήσει το τρέχον σύστημα μπόνους από το 2027 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Bild.
Από το 2027, ο όμιλος σχεδιάζει να αναθεωρήσει ριζικά τις μεταβλητές αποδοχές και να αξιολογήσει τους διευθυντές χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αξιολόγησης με αστέρια στο πλαίσιο μιας αλλαγής κουλτούρας, ανέφερε η Bild.
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Με πληροφορίες από Reuters
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