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    bild:-Η-volkswagen-καταργεί-το-ισχύον-σύστημα-μπόνους-στο-πλαίσιο-της-αναδιάρθρωσης
    Bild: Η Volkswagen καταργεί το ισχύον σύστημα μπόνους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης

    Bild: Η Volkswagen καταργεί το ισχύον σύστημα μπόνους στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η γερμανική Volkswagen θα καταργήσει το τρέχον σύστημα μπόνους από το 2027 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, ανέφερε την Πέμπτη η εφημερίδα Bild.

    Από το 2027, ο όμιλος σχεδιάζει να αναθεωρήσει ριζικά τις μεταβλητές αποδοχές και να αξιολογήσει τους διευθυντές χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αξιολόγησης με αστέρια στο πλαίσιο μιας αλλαγής κουλτούρας, ανέφερε η Bild.

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    Με πληροφορίες από Reuters 

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