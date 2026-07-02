ford:-Πτώση-πωλήσεων-10%-στις-ΗΠΑ-το-δεύτερο-τρίμηνο

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Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Ford ανακοίνωσε την Πέμπτη πτώση 10,3% στις πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε προβλήματα από το χαμηλότερο απόθεμα των φορτηγών F-150.
Σημείωσε τριμηνιαίες πωλήσεις 549.200 μονάδων, χαμηλότερες από τις 612.095 μονάδες που πούλησε ένα χρόνο νωρίτερα.
- Reuters
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