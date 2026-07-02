ford:-Πτώση-πωλήσεων-10%-στις-ΗΠΑ-το-δεύτερο-τρίμηνο

Σημείωσε τριμηνιαίες πωλήσεις 549.200 μονάδων, χαμηλότερες από τις 612.095 μονάδες που πούλησε ένα χρόνο νωρίτερα.

- Reuters

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