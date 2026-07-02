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    ford:-Πτώση-πωλήσεων-10%-στις-ΗΠΑ-το-δεύτερο-τρίμηνο
    Ford: Πτώση πωλήσεων 10% στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο

    Ford: Πτώση πωλήσεων 10% στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

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    REUTERS/Mike Blake/File Photo

    Τι δείχνουν τα στοιχεία

    Η Ford ανακοίνωσε την Πέμπτη πτώση 10,3% στις πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετώπισε προβλήματα από το χαμηλότερο απόθεμα των φορτηγών F-150.

    Σημείωσε τριμηνιαίες πωλήσεις 549.200 μονάδων, χαμηλότερες από τις 612.095 μονάδες που πούλησε ένα χρόνο νωρίτερα.

    - Reuters 

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