goldman-sachs:-Στόχος-οι-2.600-μονάδες-για-τον-ΓΔ-στο-Χρηματιστήριο-Αθηνών

Η Goldman Sachs εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, θέτοντας ως στόχο για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τις 2.600 μονάδες.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών με ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, επικαλούμενος το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις ισχυρές προοπτικές του τραπεζικού κλάδου.

Στην πιο πρόσφατη ανάλυσή της για τις αναδυόμενες αγορές, η Goldman Sachs αναφέρει ότι, πέρα από τις γενικότερες ευκαιρίες στην Ευρώπη, διατηρεί προτίμηση στην ελληνική αγορά, καθώς οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της χώρας και η βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών δημιουργούν προϋποθέσεις περαιτέρω ανόδου. Παράλληλα, ξεχωρίζει την Ουγγαρία, εκτιμώντας ότι η σταδιακή σύγκλιση με την ευρωζώνη μπορεί να οδηγήσει σε διαρθρωτική αναβάθμιση των αποτιμήσεων των μετοχών της.

Ποιοι κλάδοι ξεχωρίζουν

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι βασικοί παράγοντες στήριξης των αγορών μεσοπρόθεσμα θα συνεχίσουν να είναι η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) και η αυξημένη κεφαλαιακή ένταση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι σημαντικοί κίνδυνοι για το θετικό σενάριο παραμένουν μια πιο αυστηρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο, καθώς και μια πιθανή απότομη διόρθωση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε περίπτωση αμφισβήτησης της βιωσιμότητας των υψηλών επενδυτικών δαπανών.

Σε επίπεδο συνολικών αναδυόμενων αγορών, η τράπεζα σημειώνει ότι οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά 23% στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη να συγκεντρώνονται κυρίως στους κλάδους της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Για το δεύτερο εξάμηνο, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ανοδική τάση θα αποκτήσει πιο ευρεία βάση, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στηρίζει το μακροοικονομικό περιβάλλον και την κυκλική ανάπτυξη. Παράλληλα, προβλέπει αύξηση των εταιρικών κερδών κατά 55% μέσα στο έτος και κατά 20% το 2027, διατηρώντας θετικές προοπτικές για τις μετοχές των αναδυόμενων αγορών.