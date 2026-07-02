interwood:-Η-διαπραγμάτευση-δικαιωμάτων-κλείνει-τον-κύκλο-της-αναδιάρθρωσης

Το 2026, η διοίκηση προχώρησε στην υλοποίηση του πιο επιθετικού προγράμματος εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο όμιλος

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Με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αναδεικνύεται το ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Interwood Ξυλεμπορία, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και μεταβάλλει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική εικόνα του ομίλου.

Το 2025 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Interwood, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 39,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2,6%, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 13,9% και διαμορφώθηκε σε 2,63 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία επέστρεψε σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων, καταγράφοντας κέρδη 320 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση. Ταυτόχρονα, ο όμιλος βελτίωσε το μικτό περιθώριο κέρδους, ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαιά του και μείωσε τον καθαρό δανεισμό, ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος αποκλιμακώθηκε ως αποτέλεσμα τόσο της μείωσης του δανεισμού όσο και της βελτίωσης των συνθηκών χρηματοδότησης.

Το 2026, η διοίκηση προχώρησε στην υλοποίηση του πιο επιθετικού προγράμματος εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο όμιλος, με στόχο τη ριζική αλλαγή της δομής του ισολογισμού και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης χρηματοοικονομικής βάσης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, η Interwood ολοκλήρωσε ή δρομολόγησε τέσσερις κινήσεις στρατηγικής σημασίας που αλλάζουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική της εικόνα:

* την επικείμενη πώληση του ακινήτου της Μάνδρας σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης, έναντι 3 εκατ. ευρώ, με 2 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται στη μείωση τραπεζικού δανεισμού,

* την πώληση του ακινήτου της Κηφισιάς, με τίμημα 5,2 εκατ. ευρώ και περίπου €5 εκατ. να κατευθύνονται αντίστοιχα στη μείωση δανεισμού,

* τη συμφωνία αναχρηματοδότησης με την Credia, με σημαντικά βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης και νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 3 εκατ. ευρώ,

* και την δρομολόγηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με είσοδο στρατηγικού επενδυτή, η οποία αποτελεί το τελευταίο βήμα της συνολικής κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι παραπάνω ενέργειες δεν αποτελούν μεμονωμένες κινήσεις αλλά τμήματα ενός ενιαίου σχεδίου που εκτελείται με συγκεκριμένη αλληλουχία: Οι αποεπενδύσεις μειώνουν τον δανεισμό, η αναχρηματοδότηση μειώνει το κόστος του και τέλος, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώνει τον μετασχηματισμό, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα του Ομίλου. Οι τρεις αυτές κινήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά και δημιουργούν έναν ισχυρότερο και πιο βιώσιμο ισολογισμό.