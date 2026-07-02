mερίδιο-5%-στην-openai-εξετάζει-να-δώσει-ο-Σαμ-Άλτμαν-στην-κυβέρνηση-Τραμπ

Μερίδιο 5% στην OpenAI εξετάζει να παραχωρήσει ο Σαμ Άλτμαν στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη.

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Μερίδιο 5% στην OpenAI εξετάζει να παραχωρήσει ο Σαμ Άλτμαν στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, καθώς η ιδρύτρια του ChatGPT επιδιώκει να εκτονώσει την αυξανόμενη πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον. Ένα 5% στην AI startup θα άξιζε περίπου 42,6 δισ. δολάρια, έχοντας ολοκληρώσει έναν γύρο χρηματοδότησης ρεκόρ τον Μάρτιο με αποτίμησή της να ανέρχεται πλέον στα 852 δισ. δολάρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστήριξε ότι η παροχή οικονομικού συμφέροντος στο αμερικανικό δημόσιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαμοιραστούν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Άλτμαν πρότεινε το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής στις πρώτες συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα κατέχει το 5% καθενός από τους κορυφαίους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ μέσω ενός επίσημου κρατικού φορέα.

Η εξεταζόμενη συμφωνία προβλέπει ότι άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic, η Google και η Meta, θα παραχωρήσουν παρόμοια μερίδια στην κυβέρνηση με τη μορφή κρατικού επενδυτικού ταμείου. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκτήσει στο παρελθόν συμμετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες, επενδύοντας στην Intel, την IBM και άλλες εταιρείες κρίσιμων ορυκτών. κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου.

Η πίεση αυξάνεται στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Ουάσινγκτον γίνεται ολοένα και πιο επιφυλακτική για τα τρωτά σημεία της κυβερνοασφάλειας που σχετίζονται με τα μοντέλα τους και τον ανταγωνισμό από τα κινεζικά LLMs που αποδεικνύονται σχεδόν εξίσου ικανά και σημαντικά φθηνότερα. Πάντως, παραμένει ασαφές εάν κάποιος από τους έτερους τεχνολογικούς κολοσσούς θα συμφωνούσε με την πρόταση της OpenAI.