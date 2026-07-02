Tesla: Άνοδος 25% στις παραδόσεις οχημάτων το β’ τρίμηνο – Πάτησε γκάζι και η παραγωγή

Οι παραδόσεις είναι η πλησιέστερη προσέγγιση των πωλήσεων που αναφέρει η Tesla, αλλά δεν ορίζονται με ακρίβεια στις ανακοινώσεις των μετόχων της.

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Ανέβασαν ρυθμό οι παραδόσεις οχημάτων και τα επίπεδα παραγωγής της Tesla για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η επιχείρηση του Έλον Μασκ προσπαθεί να ανακάμψει από τις συνεχείς ετήσιες μειώσεις στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 480.126 έναντι εκτιμήσεων για 406.600. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η Tesla ανέφερε περίπου 384.000 παραδόσεις και το πρώτο τρίμηνο του 2026, άλλες 358.023.

Οι παραδόσεις του β’ τριμήνου του 2026 συνεπάγονται με αύξηση 25% σε ετήσια βάση και άνοδο 34% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο στις παραδόσεις της Tesla.

Η συνολική παραγωγή άγγιξε τα 451.758 οχήματα.

Η Tesla δεν αναλύει τους ακριβείς αριθμούς παραδόσεων ανά χώρα ή μεμονωμένο μοντέλο, αλλά δήλωσε ότι το sedan Model 3 entry-level και τα πιο δημοφιλή SUV Model Y αντιπροσώπευαν 467.762, ή το 97% των παραδόσεών της.

Οι παραδόσεις είναι η πλησιέστερη προσέγγιση των πωλήσεων που αναφέρει η Tesla, αλλά δεν ορίζονται με ακρίβεια στις ανακοινώσεις των μετόχων της.